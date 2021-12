Najlepsze słuchawki nauszne z każdej półki cenowej. Co warto kupić?

Słuchawki nauszne nie służą już tylko do słuchania muzyki. Często decydują się na nie gracze, których z roku na rok przybywa. Osoby, które przez kilka, a często nawet kilkanaście godzin dziennie mają na uszach taki sprzęt, muszą czuć się komfortowo. To z pewnością zapewniają miękkie nauszniki, często pokryte na przykład ekoskórą. Wśród słuchawek nausznych znajdziemy modele z przewodem jak i te bezprzewodowe, z mikrofonem czy z funkcją redukcji hałasu. Być może nasza lista ułatwi ci nieco wybór.

Najlepsze słuchawki nauszne – propozycje z każdej cenowej półki

Najdroższą opcją są słuchawki APPLE Airpods Max, których producent zapewnia, że gwarantują „perfekcyjny dźwięk i niebiańską ergonomię” . To wszystko gwarantować mają: wyjątkowa opaska, teleskopowa regulacja, poduszki wykonane z zapamiętującej kształt pianki, aktywna redukcja hałasu, wydajny czip H1 czy wysokiej jakości przetwornik dynamiczny.

Tańsze o więcej niż połowę, jednak wciąż posiadające świetne opinie słuchawki to SONY WH-1000XM3B ANC. Producent podkreśla, że zostały stworzone, by umilić ich użytkownikom czas spędzony w podróży czy w miejskim zgiełku. Można je złożyć i schować w specjalnie dołączonym po to do zestawu pokrowcu. Mają wbudowany akumulator, który pozwala na pracę urządzenia nawet do 30 godzin po pełnym naładowaniu.

Najtańszą opcją są słuchawki SONY MDRZX110P, które kosztują niecałe 60 złotych. W sklepie Media Expert maja ponad 430 opinii i wciąż zachowały nobilitujący status 5 na 5 gwiazdek. Są lekkie, dynamiczne i wyróżniają się mocnym brzmieniem. Mają obrotową i składaną konstrukcję, która ułatwia podróżowanie i szerokie pasmo przenoszenia – czyste basy i tony wysokie. Idealnie sprawdzą się też dla najmłodszych. Występują w trzech kolorach – różowym, białym i czarnym.

