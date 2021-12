Pomysł na prezent na Boże Narodzenie dla gracza. Najlepsze gry PC na Avans.pl

Już tylko 13 dni dzieli nas od świąt Bożego Narodzenia. Jeżeli nie masz czasu biegać po sklepach w poszukiwaniu idealnego prezentu na święta, sprawdź nasze propozycje. Poniżej umieszczamy listę gier zarówno dla dojrzałych graczy, jak i dzieci. Każdy z tych tytułów może być udanym prezentem na święta.

Pomysł na prezent na Boże Narodzenie. Gry na PC dla graczy w każdym wieku

Fifa 2022, to chyba tytuł, którego nie trzeba szczegółowo przedstawiać. Najpopularniejsza gra sportowa świata pozwala wcielić się w rolę trenera i pokierować wymarzonym klubem, lub przejąć kontrolę nad zawodnikiem i przeprowadzić go od klubowych nizin po kluczowego zawodnika każdego zespołu. Ogromną popularnością cieszy się również możliwość gry online i rywalizowania z zawodnikami na całym świecie. Do pudełkowej wersji gry warto dołączyć również pakiet punktów, które można wymienić na nowych zawodników, którzy zasilą Ultimate Team.

Starsi i młodsi gracze mogę być zainteresowani również klasyką gier wyścigowych, czyli Need For Speed: Heat. Za dnia rywalizuj z najlepszymi zawodnikami w wyścigach, drifcie i wydarzeniach pobocznych. Nocą zdobywaj sławę, rywalizując w nielegalnych wyścigach ulicznych. Uważaj na policję, która po zmroku będzie próbowała zatrzymać twoje samochody.

Popularną grą wśród dziewczynek od lat pozostaje seria The Sims. Obecnie popularnością cieszy się już czwarta odsłona serii symulatorów życia. Żeby urozmaicić rozgrywkę i życie Simów, do gry regularnie ukazują się kolejne rozszerzenia. Jako prezent gwiazdkowy dla dziewczynki polecamy właśnie jedno z takich rozszerzeń. Na Avans.pl można kupić m.in. dodatek The Sims 4: Wiejska Sielanka. Pamiętajmy jednak, że żeby móc odkryć możliwości tego rozszerzenia, konieczne jest posiadanie podstawowej wersji gry The Sims 4.

Inne gry, na które warto zwrócić uwagę: