Spraw sobie prezent na święta. Kup sofę i komfortowo wejdź w nowy rok

Sofa to centrum relaksu wielu osób. To na niej czytamy książki, oglądamy filmy i jemy przekąski podczas wolnego czasu. Warto więc zadbać o to, aby ta część naszego umeblowania była dla nas komfortowa i trafiała w nasze gusta. Zapraszamy do zapoznania się z kilkoma modelami sof z katalogu sklepowego Dekoria.pl.

Sofy dla każdego. Znajdź model dla siebie

Sofa Diana silver grey 3-osobowa idealnie nadaje się do stylowego wnętrza. Obicie wykonano z gładkiego i aksamitnego materiału, więc jest bardzo miłe w dotyku. Ćwieki w połączeniu z aksamitnym wykończeniem sprawiają, że mebel jest oryginalny i stylowy. Sofa stoi na drewnianych nogach, które przy zakupie wystarczy domontować do reszty produktu, by cieszyć się komfortem, jaki daje. Poszewki siedzisk są zaopatrzone w zamki, więc bardzo łatwo utrzymać je w czystości.

Kolejna 3-osobowa sofa godna polecenia to model Velvet Elite grey. Pikowany mebel o nowoczesnym wyglądzie jest tapicerowany miękkim i miłym w dotyku szarym materiałem. Sofa jest wykończona drewnianą ramą na wąskich nóżkach. Nowoczesny styl i elementy charakterystyczne dla angielskich mebli potrafią nadać pomieszczeniu odpowiedniego wyrazu.

Teraz czas na coś bardziej kameralnego, mianowicie na sofę dla dwojga. Model Meriva Velvet beige 2-os. w przyjemnym beżowym kolorze to idealny wybór dla osób, które nie mają dużo miejsca w salonie, a chcą uczynić go stylowym. Mebel postawiony jest na drewnianych nóżkach, a jego oryginalny kształt i velvetowe obicie nadają mu ponadczasowego wyrazu. Również tutaj poszewki na siedziska są zdejmowane, więc bez strachu można z sofy korzystać, mając w głowie, że niewiele trzeba, by ją wyczyścić. Można ją wykorzystać jako wykończenie wielu wnętrz – vintage, loftowego czy skandynawskiego.

Jeśli chce się dołączyć do swojego salonu większy mebel, warto zwrócić uwagę na model Sofa Moments black. Bardzo elegancki produkt ze skóry naturalnej w kolorze czarnym będzie idealnym dopełnieniem luksusowego wnętrza w stylu vintage. Dobrze wyprofilowane siedzisko i wygodne poduszki umożliwiają komfortowe korzystanie z sofy, a skóra, z której wykonany jest produkt, jest miła w dotyku i wraz z wiekiem ładnie się starzeje.

