Nie masz pomysłu na prezent? Ten element garderoby powraca jak bumerang!

Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Utrzymujące się niskie temperatury, a także śnieg na ulicach wprowadzają w iście świąteczny klimat. Do tego okolicznościowe dekoracje, błyszczące lampki i unoszący się zapach pierników. Aby jeszcze bardziej wpisać się w tę aurę należy pomyśleć o nowych elementach garderoby. Mowa o świątecznych swetrach, za którymi najwyższy czas się rozejrzeć.

Świąteczne swetry dla niej. Ten element garderoby zawsze powraca

Jeżeli kiedykolwiek marzyłyście o tym, żeby dołączyć do teamu renifera Rudolfa, to teraz to pragnienie może się ziścić. Jedną z propozycji dosłownie na wyciągnięcie ręki jest czerwony sweter damski ze świąteczną aplikacją przedstawiającą renifera. W miejscu nosa pomocnika świętego Mikołaja znajduje się odstający pompon, a w centralnej części swetra widoczny jest napis „Team Rudolf”.

Czerwień nieodłącznie kojarzy się ze świętami. Nic dziwnego, że właśnie ten kolor stanowi tło w drugiej propozycji. Tym razem na swetrze pojawiają się żakardowe wzory, a także elementy w kształcie choinek, lampek czy skarpet. Z przodu, z tyłu i na rękawach widoczny jest napis „Merry Xmas”. Fason, utrzymany w stylu oversize z pewnością docenią osoby, które nie czują się dobrze w obcisłych ubraniach.

Świąteczne swetry na prezent. Wariacja kolorów czy stonowana kombinacja?

W zdecydowanie spokojniejszej kolorystyce utrzymany został sweter z golfem, na którym przeplatają się ze sobą jedynie dwa kolory – czerwony i biały. Splatają się one we wzór w nordyckim stylu. Wywijany golf swobodnie dopasuje się do ciała, a ściągaczowe wykończenie brzegów spowoduje, że końce rękawów nie będą opadać.

Oversizeowy fason, obniżona linia ramion, okrągły, zabudowany dekolt i brzegi wykończone ściągaczem to kolejna swetrowa propozycja dla pasjonatek tego elementu garderoby. Sweter utrzymany jest w jasnej tonacji, ale pojawiają się również czarne, czerwone i zielone elementy. Aplikacja z misiem dodaje swetrowi oryginalności, a efekt ten potęgują niecodzienne cięcia poszczególnych elementów, które układają się w geometryczną mozaikę.

Artykuł powstał we współpracy z partnerem i zawiera linki kierujące do aktualnej oferty. Klikając je, wspierasz nasz rozwój.