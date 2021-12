Smartfony na każdą kieszeń w Media Expert. Niektóre są teraz mocno przecenione

Nawigacja, media społecznościowe, komunikatory, przeglądarka, aparat – to tylko kilka aplikacji, z których większość z nas korzysta niemalże codziennie. Obecnie fakt, że telefon ma funkcję rozmów, to już zdecydowanie za mało, dziś musi to być wielofunkcyjne narzędzie, które wielu osobom zastępuje komputer.

Smartfony do 2 tys. zł w Media Expert

Jeżeli szukasz rozwiązań nisko budżetowych, to zwróć uwagę na oferty telefonów Xiaomi. Ten chiński producent szturmem podbił polski rynek, oferując klientom zarówno dobre telefony w bardzo przystępnych cenach, jak i sprzęt dla bardziej wymagających użytkowników.

Rozwiązaniem dla osób, które szukają sprawnego sprzętu, ale nie chcą za niego przepłacać będzie z pewnością smartfon XIAOMI Redmi Note 9 Pro. Smartfon ten posiada 6 GB pamięci RAM, co zapewni szybkie działanie najpopularniejszych aplikacji, a także 128 GB pamięci wewnętrznej, na której przechowamy dziesiątki tysięcy plików. Zaletami tego telefonu będą również wyświetlacz o rozmiarze 6.67” i aparaty: tylny 64 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx + 2 Mpx, przedni 16 Mpx. Za smartfon ten podczas promocji w Media Expert zapłacimy 1099 zł.

Tylko nieco droższym rozwiązaniem będzie smartfon XIAOMI Poco X3 Pro. Za model wyposażony w 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej zapłacimy teraz 1299 zł. Warto się jednak pospieszyć z zakupem, ponieważ model ten jest teraz na promocji. Telefon ten prawdopodobnie przypadnie do gustu miłośnikom selfie, ponieważ jego przedni aparat ma aż 20 Mpx.

Jeżeli szukasz telefonu z wyższej półki, zwróć uwagę na te modele:

Miłośnicy klasycznych telefonów z klawiaturą mogą kupić MYPHONE Halo 2, za który w Media Expert zapłacimy 109,99 zł.

Artykuł powstał we współpracy z partnerem i zawiera linki kierujące do aktualnej oferty. Klikając je, wspierasz nasz rozwój.



Czytaj też:

Pakiet skarpetek pod choinką? Tutaj nie ma mowy o nudzie!