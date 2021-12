Laptopy ASUS. Polecane produkty i bestsellery. Wybierz coś dla siebie

Sprawdź szeroką ofertę laptopów ASUS na oficjalnej stronie firmy. Poniżej przedstawimy kilka polecanych i najlepiej sprzedających się modeli tego producenta. Nie przegap swojej szansy na zakup dopasowanego pod swoje wymagania sprzętu elektronicznego.

Laptopy ASUS. Graj i pracuj bez ograniczeń

ASUS oferuje modele laptopów z różnych półek cenowych. Na pierwszy ogień przyjrzymy się produktowi TUF Gaming FX506 z procesorem Intel Core i5 – 11400H, pojemnością dysku 512 GB i pamięcią RAM 16 GB. Wbudowany model karty graficznej to NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU. Model umożliwia komfortową pracę i przede wszystkim wydajną i przyjemną rozgrywkę. Udoskonalony system chłodzenia zwiększa moc CPU, ale nie cierpi na tym cicha praca systemu.

Kolejny model w podobnej cenie, który jest godny polecenia, to Vivobook Pro 15 OLED K3500 z 15-calowym ekranem NanoEdge, napędzany procesorem 11. generacji Intel z serii H. Dwa wentylatory zapewniają efektywny sposób chłodzenia urządzenia. Ekran OLED dostarcza realistyczny obraz, bogaty w detale, ze stuprocentowym pokryciem przestrzeni barw klasy kinowej DCI-P3. Wszystkie opisane modele znajdziecie na oficjalnej stronie ASUS-a.

Polecamy zerknąć też na przeceniony model ROG Strix G15 G513 z procesorem AMD Ryzen 9 5900HX i pojemnością dysku 1 TB. Przekątna ekranu to aż 15,6 cali. Karta graficzna GeForce RTX 3070 zapewnia świetne wrażenia podczas gry. Ulepszony układ chłodzenia pomaga utrzymać niską temperaturę komponentów pod wysokim obciążeniem. Oprócz rozgrywki na wysokim poziomie laptop zapewnia komfortową pracę wielozadaniową. Urządzenie wyposażone jest w Ray Tracing, technikę, która pozwala symulować fizyczne zachowania światła, umożliwiając renderowanie w czasie rzeczywistym grafiki o kinowej jakości.

Wchodzimy teraz na górną półkę cenową. Laptop ROG Flow X13 GV301 z procesorem AMD Ryzen 9 i pojemnością dysku 1 TB wyposażony jest w zawiasy, które pozwalają ustawić ekran, jak w normalnym laptopie, ale też w pozycji „namiotu”. To, co wyróżnia dany model to zewnętrzne urządzenie, które pozwala korzystać nawet z karty graficznej GeForce RTX 3080. Zintegrowany zasilacz dostarcza moc do karty graficznej i laptopa, dzięki czemu bagaż podczas podróży jest mniejszy.

