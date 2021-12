Test ciążowy. Jaki wybrać? Które mają największą wiarygodność?

Test ciążowy pozwala wykryć, czy występuje u ciebie hormon ciążowy, który świadczy o zagnieżdżeniu się jaja płodowego w błonie śluzowej macicy. Dochodzi do tego w 7 dniu od zapłodnienia i od tego momentu hCG (gonadotropina kosmówkowa) wzrasta aż do 2-3 miesiąca ciąży, po czym zaczyna spadać, aż do momentu porodu.

Jaki test ciążowy wybrać?

Kobiety, które chcą zajść w ciążę i badać na bieżąco to, czy już udało im się tego dokonać, zazwyczaj decydują się na zakupienie zestawu testów, dzięki którym łatwo i szybko można potwierdzić dobrą nowinę. Jednym z najlepszych na rynku testów są te produkowane przez Aptekarię. Kobiety zdecydować mogą się na test cyfrowy, płytkowy lub strumieniowy. Czym one się różnią?

W przypadku testu cyfrowego, po jego użyciu rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a symbol klepsydry zacznie migać - co oznacza, że test działa. W ciągu 5 minut usłyszysz drugi sygnał dźwiękowy, symbol klepsydry przestanie migać, a na wyświetlaczu pojawi się twój wynik. Test płytkowy składa się z: pipetki, zbiorniczka na mocz oraz specjalnie przygotowanej płytki, w której umieścisz kilka kropel moczu. Test strumieniowy składa się z jednego elementu i wkładasz go bezpośrednio pod strumień moczu. Zarówno w przypadku testu płytkowego jak i strumieniowego wyniki można obserwować już po 1 minucie, ale żeby potwierdzić wynik negatywny, należy poczekać 3 minuty.

Testy Aptekaria są wygodne, szybkie, precyzyjne i przeznaczone do samodzielnego stosowania w warunkach domowych. Wszystkie trzy dają nam jednak gwarancję wczesnego wykrywania ciąży.