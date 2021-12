Twój pies podróżuje samochodem bez pasów i fotelika? To może się skończyć tragedią

Foteliki samochodowe LileTink dla psów to tak naprawdę miękkie posłanko/mata dla naszego przyjaciela. Są szyte ręcznie z wysokiej jakości materiału, który dosłownie otuli naszego pupila podczas podróży i przy okazji ochronią twoje auto przed zabrudzeniami, zniszczeniem czy sierścią.

Foteliki dla psów. Uniwersalne i do każdego samochodu

Nie musisz zastanawiać się nad tym, jaki rozmiar fotelika pasuje do twojego auta – są one uniwersalne. Będą odpowiednie do wszystkich rodzajów samochodów – tych większych typu limuzyna, SUV czy mniejszych jak hatchback. Mogą być montowane na przedniej lub tylnej kanapie.

Foteliki dla psów LileTink mają nowoczesny styl i są dostępne w różnych wzorach i kolorach, dlatego każdy miłośnik zwierząt z pewnością znajdzie coś odpowiedniego dla siebie i swojego psiaka.

Jak zapewnić bezpieczeństwo psa w samochodzie?

Liczy się jednak przede wszystkim bezpieczeństwo. Kształt kosza w foteliku oraz specjalny pas, ochronią pupila podczas gwałtownego hamowania i oszczędzą mu wszelkich trudów związanych z utrzymaniem równowagi w samochodzie. Pasy samochodowe dla psa są wykonane z wytrzymałej i mocnej taśmy, a uzupełnia je metalowa galanteria w kolorze srebrnym – wpinką do pasów i karabińczykiem.