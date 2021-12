Prezent na Boże Narodzenie dla gracza do 200 zł. To nie łatwe, ale możliwe

Już tylko dni dzielą nas od Bożego Narodzenia. Zgodnie z tradycją z tej okazji obdarowujemy się mniejszymi lub większymi upominkami. W tym artykule znajdziesz pomysły na prezent dla gracza, które nie będą zbyt drogie, a z pewnością wywołają uśmiech na niejednej twarzy.

Klikając linki umieszczone w dalszej części tekstu, znajdziesz więcej informacji na temat wybranych produktów.

Prezent na Boże Narodzenie dla gracza do 200 zł

Osoba, którą chcesz obdarować, spędza godziny przed komputerem, pracując zdalnie lub grając w przeróżne gry, a podłoga pod krzesłem z każdym dniem jest coraz bardziej wytarta? Praktycznym prezentem w takiej sytuacji może być specjalna mata, która zabezpieczy powierzchnię. Co ciekawe, zakup odpowiedniej podkładki wcale nie musi być dużym wydatkiem. Za matę pod fotel gamingowy GENESIS Tellur 300 Power of Wasd zapłacimy niespełna 100 zł. Za 198 zł można kupić matę pod fotel gamingowy GENESIS Tellur 500 Master of Camouflage.

Gracz spędza godziny przed telefonem, grając w gry sieciowe? Być może rozgrywkę ułatwi mu gamepad do telefonu. Na rynku dostępnych jest wiele modeli, a za niektóre trzeba zapłacić ponad 500 zł. Istnieje również kilka rozwiązań w cenie poniżej 200 zł. Na uwagę w tej kategorii cenowej zasługuje m.in. kontroler IPEGA PG-9135, który umożliwi podróż w czasie i zamieni smartfon w starą konsolę do gry. Więcej modeli kontrolerów do telefonów znajdziesz klikając linki poniżej:

Ciekawym pomysłem na prezent dla graczy lub fanów seriali będą również figurki. Rynek od lat podbijają zwłaszcza te od firmy FUNKO. Np. figurkę przedstawiającą Profesora z serialu „Dom z Papieru” można kupić już za 69,99 zł. Ciekawym rozwiązaniem, które połączy elegancką figurkę kolekcjonerską, z przydatnym stojakiem na pada lub telefon, będą figurki Mandaloriana lub Chewbacci, które kupimy za kolejno 120,99 i 110,90 zł.

Czytaj też:

„Wiedźmin 2” już na Netflix, a wiedźmińskie gadżety mogą być idealnym prezentem na Boże Narodzenie