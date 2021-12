Biedronka. Najnowsza gazetka już dostępna. Wielki powrót uwielbianej wyprzedaży

Biedronka z planuje z przytupem zakończyć 2021 rok. Już od poniedziałku w sklepach w całym kraju obowiązują najnowsze gazetki promocyjne. Można w niej znaleźć wiele atrakcyjnych promocji. Wielu klientów będzie zainteresowanych rabatem na produkty do kuchni i AGD. Sprawdzamy szczegóły.

Biedronka obniża ceny produktów o 50 proc. Wyprzedaż na koniec roku

Już od poniedziałku klienci robiący zakupy w Biedronce mogą skorzystać z promocji na sprzęt kuchenny i AGD. Zasady promocji są bardzo proste. Kupując dwa produkty (lub ich wielokrotność, tz. 4, 6, 8 itd.), zaliczające się do kategorii akcesoriów kuchennych i AGD, na każdy z nich klient otrzyma 50 proc. rabatu.

Jednak i ta promocja ma pewne haczyki. Po pierwsze oferta skierowana jest wyłącznie do posiadaczy karty Moja Biedronka. Z oferty można skorzystać w dniach 27-31 grudnia. Dodatkowo dzienny rabat na jedną karę Moja Biedronka nie może przekroczyć 300 zł. Dodatkowo produkty zakupione podczas wyprzedaży nie podlegają zwrotowi.

Od poniedziałku w sklepach Biedronka można zaoszczędzić, kupując fajerwerki. Kupując dwa produkty, lub ich wielokrotność, na najtańszy z nich otrzymamy 50 proc. rabatu. Z tej promocji skorzystają wszyscy pełnoletni klienci sklepów, a nie tylko posiadacze karty Moja Biedronka.

Biedronka – gazetka promocyjna już obowiązuje

Od poniedziałku w sklepach Biedronka obowiązuje najnowsza gazetka promocyjna, w której znajdziemy wiele ofert przygotowanych z myślą o sylwestrze. Na uwagę z pewnością zasługuje promocja na paprykę. Za kilogram papryki czerwonej zapłacimy 7,99 zł zamiast 11,99 zł. Warto się jednak pośpieszyć, ponieważ promocja obowiązuje tylko do środy 29 grudnia.

Miłośnicy słodkich napoi mogą być zainteresowani promocją na napoje Coca-Cola i Coca-Cola Zero. Kupując dwie butelki o pojemności 1,75 l, za każdą zapłacimy 4,49 zł. Ci, którzy planują w sylwestra „domówki”, ale nie mają czasu gotować, będą mogli skorzystać z promocji na pizze mrożone. Od poniedziałku do piątku posiadacze karty Moja Biedronka drugą pizzę mrożona kupią za złotówkę.

Jeżeli planujesz samodzielnie przygotowywać sylwestrowe przekąski, to możesz być zainteresowany promocją na polędwiczki z kurczaka. Do środy 29 grudnia za opakowanie 400 g zapłacimy 6,49 zł. Do przekąsek mogą przydać się również tortille. Kupując w Biedronce trzy opakowania bułek i wrapów marki Pano, najtańszy z nich otrzymamy za darmo.

