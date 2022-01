Nowy rok, nowy komputer. Sprawdź ciekawe oferty laptopów dla każdego

Wraz z coraz częstszą potrzebą pracy z domu laptopy stają się niezbędną częścią naszego życia. Postęp technologiczny pozwala również na granie na nich w coraz bardziej zaawansowane gry komputerowe. Do każdej z czynności warto dobrać jednak odpowiedni model, ponieważ laptopy biurowe nie przyniosą nam tyle radości i satysfakcji z gry, co te dedykowane do gamingu.

Porządny laptop gamingowy Hyperbook

Wybrane propozycje zaczniemy od potężnego sprzętu od Hyperbook. Laptop gamingowy HYPERBOOK GTR RTX 3080 to maszyna stworzona dla graczy, którzy nie lubią, bądź nie mogą przywiązywać się do jednego miejsca, w którym prowadzą rozgrywkę. Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3080 16GB, do wyboru procesor IntelCore dziesiątej lub jedenastej generacji, obsługa do 128GB pamięci RAM i ekran 17.3 cala zapewniają niezapomniane wrażenia podczas rozgrywki. Na stronie Hyperbook.pl możecie wybrać własną konfigurację danego sprzętu, co też oczywiście wpływa na jego finalną cenę.

Szukasz laptopa do pracy biurowej? Podpowiadamy, co możesz wybrać

Laptopy do pracy biurowej są zazwyczaj znacznie tańsze od tych gamingowych. Jednym z przykładów takiego sprzętu jest z pewnością ASUS VIVOBOOK S14 RYZEN 5, który w przystępnej cenie oferuje wszystko, co potrzebne do komfortowej pracy w domu czy biurze. Notebook posiada ekran o przekątnej 14 cali z rozdzielczością 1920 x 1080 (FullHD), pamięć RAM 8 GB i procesor AMD Ryzen 5 4500U. Urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją od producenta.

Jeśli szukasz ekonomicznego rozwiązania, na pewno warto przyjrzeć się laptopowi Asus C223NA, którego cena w promocji nie przekracza nawet 1700 złotych. Urządzenie zawiera procesor Intel Celeron N3350, 4 GB pamięci RAM i prawie 12-calowy ekran. Sprzęt ma wbudowaną kamerkę do rozmów internetowych i mikrofon. Warto zaznaczyć, że laptop funkcjonuje z systemem operacyjnym Chrome OS.

Lubisz oryginalne laptopy? Mamy propozycję dla Ciebie

ASUS ZenBook Pro Duo to laptop, który posiada aż dwa ekrany – normalny monitor 15.6" i specjalny 14" ekran ScreenPad Plus znajdujący się nad klawiaturą, delikatnie nachylony, by zwiększyć komfort pracy. Oprócz komfortu, skierowany pod kątem 9,5 stopnia dodatkowy dotykowy ekran ułatwia chłodzenie sprzętu. Główny ekran OLED zapewnia żywe kolory i głębokie odcienie czerni. Przy dwóch ekranach można by się spodziewać, że laptop podatny jest na uszkodzenia mechaniczne. Tymczasem jego wytrzymałość potwierdza militarny standard MIL-STD 810H służący do pomiaru niezawodności i wytrzymałości sprzętu.

