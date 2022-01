Sprzęt RTV w okazyjnej cenie. Tej szansy nie możesz przegapić

Wybierz telewizor odpowiadający twoim potrzebom. Poniżej zaprezentujemy kilka modeli w różnych kategoriach cenowych i w różnych rozmiarach z nadzieją, że któryś z nich spełni twoje oczekiwania. To ważne, by móc relaksować się, oglądając swoje ulubione filmy i seriale, przy sprzęcie, który staje na wysokości zadania.

Duże telewizory od firmy SAMSUNG

Na pierwszy ogień proponujemy największy z dzisiejszego zestawienia telewizor Samsung Business TV o przekątnej ekranu aż 75". Ten duży sprzęt może służyć ci nie tylko w domu. Świetnie sprawdzi się też w twojej firmie, w której będziesz mógł w jasny sposób prezentować swoje pomysły, a także uchwycić wyobraźnię klienta. Rozdzielczość UHD zapewnia świetne wrażenia wizualne. Oprócz tego rozmiaru Samsung proponuje wiele innych przekątnych, które będą pasowały akurat do twojego wnętrza w firmie.

Modelem bardziej domowym jest z pewnością telewizor SAMSUNG QLED 4K Tizen TV o przekątnej ekranu 65". Rozdzielczość UHD i Smart TV zapewniają jakość i komfort użytkowania. Jeśli jesteś graczem i chcesz przenieść swoje doświadczenia z gry na konsolach, ten telewizor z dużym powodzeniem zastąpi ci zwykły monitor komputerowy. Jeśli nie posiadasz oddzielnego zestawu głośników, nie ma problemu, ponieważ wbudowany system nagłośnieniowy zapewnia praktycznie kinową jakość dźwięku, dzięki technologii Dźwięku podążającego za Obiektem Lite. Możesz sprawdzić też znacznie tańszą i mniejszą o 10" alternatywę w postaci Samsunga UE55AU8002K.

Mniejsze telewizory wedle zapotrzebowania klienta

55" calowy telewizor Samsung QLED 4K to kolejny przykład dobrego zakupu do mniejszych przestrzeni. Częstotliwość odświeżania ekranu tego urządzenia to 120 HZ, więc również nadaje się do grania w gry. Dodatkowe funkcje specjalnie dla graczy tylko wspierają radość z gamingu. Ten konkretny model z ekranem QLED jest ewentualnie dostępny z innymi, większymi przekątnymi ekranu. Na koniec zostawiliśmy najmniejszy z telewizorów, dedykowany dla małych przestrzeni, w bardzo korzystnej cenie. 43-calowy telewizor Manta, który dodatkowo można kupić na raty, nie kosztuje nawet 1500 złotych. Sprzęt wyposażony jest w funkcje Smart TV i HDR.

Artykuł powstał we współpracy z partnerem i zawiera linki kierujące do aktualnej oferty. Klikając je, wspierasz nasz rozwój.

