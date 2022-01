Lidl publikuje najnowszą gazetkę promocyjną. Tych promocji nie można przegapić

Od poniedziałku 17 stycznia do środy 19 stycznia będzie obowiązywała najnowsza gazetka promocyjna sieci Lidl. Na zrobienie zakupów nie będzie więc dużo czasu, a z kilku propozycji, które przygotował sklep naprawdę szkoda nie skorzystać.

Poniżej prezentujemy tylko wybrane promocje dostępne w najnowszej ofercie. Pełną gazetkę można znaleźć na Lidl.pl, lub klikając tutaj.

Gazetka promocyjna w sklepach Lidl. Atrakcyjne promocje na słodycze

Blue Monday, czyli najbardziej depresyjny dzień roku właśnie dobiega końca, ale jeżeli chcesz jeszcze poprawić sobie humor, to w sklepach Lidl w bardzo atrakcyjnej promocji można dostać czekolady marki Milka. Kupując cztery Czekolady Mmmax, za każdą zapłacimu tylko 5,94 zł. Co ważne smaki można mieszać, a taki zapas słodkości wystarczy co najmniej na kilka miesięcy.

Na tym jednak promocji słodyczy się nie kończą. Do środy 17,99 zł zapłacimy za czekoladki Ferrero Collection. Dodatkowo posiadacze karty Lidl Plus, którzy aktywują odpowiedni kupon, będą mogli oszczędzić 50 proc. na drugim tańszym produkcie marki J. D. Gross.

Pamiętając, że już za 4 dni w całym kraju będziemy świętować Dzień Babci, a już 22 stycznia przypada Dzień Dziadka, warto pomyśleć o podarowaniu im czegoś słodkiego. Seniorzy będą na pewno zadowoleni, jeżeli znajdziemy dla nich czas, na choćby krótką rozmowę, jeśli nie osobiście, to przynajmniej przez telefon.

Lidl zaskakuje kolejnymi promocjami

Jeszcze do środy klienci sklepów Lidl oszczędzą, kupując uda lub podudzia XXL z polskiego kurczaka. Za kilogram mięsa trzeba zapłacić 4,99 zł, czyli na tym zakupie oszczędzimy 50 proc.

W najbliższych dniach Lidl mocno obniży również ceny na owoce. Za kilogram winogrona jasnego bezpestkowego posiadacze karty Lidl Plus, którzy aktywują kupon, zapłacą 9,99 zł. Wszyscy klienci będą mogli za to skorzystać z oferty na słodkie pomarańcze. Ich cena do środy została obniżona o 60 proc. i wynosi 2,39 zł za kilogram. O 50 proc. spadła za to cena polskich jabłek. Kilogram kosztuje teraz 2,49 zł.

Od poniedziałku w sklepach Lidl dostępny jest również najnowszy katalog. Znajdziemy w nim wiele atrakcyjnych ofert na produkty przemysłowe. Katalog dostępny jest na stronie Lidl.pl, lub po kliknięciu tutaj.

Czytaj też:

Niedziele handlowe 2022. To koniec systemu, jaki znamy. Czekają nas drastyczne zmiany