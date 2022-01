Cropp nie przestaje zaskakiwać. Ogromne rabaty i darmowa dostawa

Wyprzedaże w Cropp nadal trwają. Wolną niedzielę warto wykorzystać na zakupy online. W sklepie internetowym rabaty sięgają 70 procent, a na dodatek można skorzystać z darmowej dostawy.

Cropp z zimową wyprzedażą. Sprawdzamy ciekawe oferty

Poniżej przedstawimy kilka ciekawych ofert objętych zimową wyprzedażą. Pełną listę produktów damskich znajdziesz, klikając tutaj, a produkty z kolekcji męskiej znajdziesz pod tym linkiem.

W mocno obniżonej cenie można teraz dostać wzorzysty żakiet. Ten uszyty z tkaniny zawierającej wiskozę i dodatek elastycznych włókien żakiet sprawdzi się zarówno podczas pracy w biurze, jak i w codziennych stylizacjach.

W długie zimowe wieczory bezcenne mogą być ciepłe swetry, a tych oferta jest naprawdę bogata. Ten z modnym nadrukiem z Harry’ego Pottera w kolorze bordo na stronie Croppa znajdziemy go w rozmiarach od XS do XL. Jeżeli szukasz bardziej klasycznego rozwiązania zwróć uwagę na puszysty sweter oversize. Dodatkowo jest on dostępny w dwóch kolorach – białym i pastelowo różowym.

Podczas zakupów warto zwrócić uwagę również na dzianinowy top z długim rękawem. Dzięki zastosowaniu dzianiny z dodatkiem elastycznych włókien idealnie dostosuje się on do każdej sylwetki.

Skarpetki mogą być nie tylko częścią bielizny, która zapewnia ciepło naszym stopom. W ostatnim czasie stały się one również modnym dodatkiem. Szczególnie dużą popularnością cieszą się te kolorowe. W sklepach Cropp na wyprzedaży można kupić 3 pack skarpetek Mickey Mouse. Dostępna są one w dwóch rozmiarach 35-38 i 39-41.