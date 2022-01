Lidl rozdaje pieniądze na zakupy. Dziś ostatnia szansa na ich odebranie

Internetowy sklep Lidla ma bardzo bogatą ofertę. Jeżeli nie zdążyłeś kupić czegoś w sklepie stacjonarnym, jest bardzo duża szansa, że znajdziesz to online. Sprawdzaliśmy, na które produkty warto zwrócić uwagę podczas robienia zakupów.

Lidl z ofertą online. W ofercie wiele lubianych produktów do warsztatu

Narzędzia marki Parkside od lat cieszą się popularnością pośród domowych majsterkowiczów. Jeżeli szukasz czegoś do domowego warsztatu, zwróć uwagę m.in. na stację lutowniczą z regulacją temperatur. Jeżeli masz dość ręcznego wkręcania śrubek i wkrętów, idealnym rozwiązaniem będzie zakup wkrętaka akumulatorowego PASD. W zestawie oprócz ładowarki otrzymasz również w zestawie 6 izolowanych bitów specjalnych.

Po każdej pracy w warsztacie warto pamiętać o sprzątaniu. W utrzymaniu porządku w przestrzeni roboczej może pomóc odkurzacz do pracy na mokro i sucho o mocy 1300 W. Może pełnić zarówno funkcję odkurzacza, jak i do odsysania wody. Sprzęt posiada 3-letnią gwarancję.

Więcej produktów do warsztatu znajdziesz na Lidl.pl lub klikając tutaj.

Lidl.pl z szeroką ofertą produktów do kuchni

Przeglądając ofertę online, warto zwrócić również na bogaty asortyment produktów do kuchni. Na Lidl.pl można kupić np. garnek marki Tefal o średnicy 20 cm. Wykonano go ze stali szlachetnej, co jest gwarantem trwałości produktu. Ważne jest również to, że można z niego korzystać na różnych rodzajach kuchenek.

Lubisz gotować, ale jesz często poza domem? Teraz możesz zabrać ciepły posiłek ze sobą. Wszystko dzięki termosowi obiadowemu o pojemności 600 ml. Dzięki podwójnie izolowanej ściance potrawy pozostają ciepłe lub zimne. Pokrywkę z uchwytem możesz z powodzeniem wykorzystać jako miseczkę. Termos jest idealny do zabrania lunchu do pracy oraz w domu. Dzięki specjalnej uszczelce nie musisz martwić się, że zawartość termosu wyleje się do torebki.

Więcej przydatnych akcesoriów kuchennych znajdziesz na Lidl.pl lub klikając tutaj.

Tylko w niedzielę 25 zł na zakupy na Lidl.pl

Dodatkowym powodem, dla którego warto w niedzielę zrobić zakupy na Lidl.pl, jest darmowe 25 zł na twoje zamówienie. Zasady promocji są bardzo proste. Wystarczy, że zrobisz zakupy za minimum 250 zł, a w podsumowaniu zamówienia podasz kod promocyjne RABAT25. Wówczas cena twoich zakupów zostanie obniżona o 25 zł.

Trzeba jednak pamiętać, że promocja trwa tylko do niedzieli 23 stycznia, a zakupy trzeba zrobić w sklepie online.