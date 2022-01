Lidl. Najnowsza gazetka już dostępna. Rewelacyjne promocje

W poniedziałek 24 stycznia na półki sklepów Lidl w całym kraju trafiły produkty z najnowszej gazetki promocyjnej. Jeżeli chcesz z nich skorzystać, lepiej się pośpiesz, ponieważ oferta dostępna jest tylko do środy 26 stycznia.

Poniżej prezentujemy najciekawsze oferty z najnowszej gazetki promocyjnej Lidla. Pełną ofertę znajdziesz na Lidl.pl lub klikając tutaj.

Lidl publikuje najnowszą gazetkę promocyjną. Z tych promocji nie wypada nie skorzystać

Na zakupy do Lidla powinni udać się miłośnicy kuchni azjatyckiej, ponieważ na sklepowe półki trafiła bardzo szeroka gama produktów niezbędnych podczas gotowania dań orientalnych. Oszczędzić mogą m.in. miłośnicy owoców morza. Drugi tańszy produkt (lub w tej samej cenie) o połowę taniej kupią posiadacze karty Lidl Plus, którzy aktywują odpowiedni kupon. Więcej produktów z oferty kuchni azjatyckiej dostępnych w sklepach Lidl znajdziesz klikając tutaj. Lidl przygotował również specjalną gazetkę pełną przepisów. Wykorzystując je, bez trudu zasmakujesz kuchni azjatyckiej bez wychodzenia do restauracji. Gazetkę z przepisami znajdziesz tutaj.

Na tym oczywiście atrakcyjne promocje się nie kończą. Miłośnicy słodkości powinni zwrócić uwagę m.in. na dawno niewidzianą ofertę na Nutellę. Za duży słoik o pojemności 600 g trzeba teraz zapłacić 15,99 zł. W ostatnich dniach za ten produkt trzeba było zapłacić ok. 19,99 zł. Łasuchy powinny zwrócić uwagę również na ofertę czekolad z całymi orzechami laskowymi lub migdałami. Każdy, kto do środy włącznie zdecyduje się na zakup trzech sztuk, za każdą zapłaci 2,49 zł zamiast 3,99 zł.

Lidl z promocją na egzotyczne owoce



W najbliższych dniach można skorzystać również z promocji na polskie mięso z kaczki, indyka i kurczaka. Klienci będą mogli kupić np. tuszkę kaczki za jedyne 8,99 zł za kilogram. W ofercie znajdzie się również indyk. Za medaliony z polędwicy zapłacimy 21,99 zł za kilogram, golonka i skrzydła będą kosztowały 9,99 zł/kg, a podudzia 8,99 zł.

W okresie zimowym warto pamiętać o jedzeniu owoców i warzyw, ponieważ w ten sposób dostarczamy naszemu organizmowi cennych witamin. Posiadacze karty Lidl Plus, którzy aktywują odpowiedni kupon, mogą dużo oszczędzić, kupując polskie buraki gotowane w cenie 1,99 zł za kilogram. Do środy 50 proc. mniej zapłacimy za awokado. W niższych cenach dostępne będzie również kiwi i jasne winogrono bezpestkowe. Na półkach pojawią się również bardziej egzotyczne owoce takie jak mango, żółta pitaja, czy karambola.

Przypominamy również, że od poniedziałku na sklepowe półki trafiły również produkty z najnowszego katalogu. Znajdziesz go na Lidl.pl lub klikając tutaj.