Te sukienki to prawdziwy hit! Teraz w Cropp kupisz je za mniej niż 50 zł

Zakupy online są coraz popularniejsze wśród Polaków, którzy z roku na rok coraz częściej zaopatrują się w internecie. Przegląd oferty online to również dobry sposób na rozeznanie się w aktualnej ofercie przed wizytą w sklepie.

W sklepach Cropp trwa obecnie wyprzedaż. W sklepach online, ceny popularnych sukienek, i nie tylko, zostały obniżone nawet o 70 proc. Poniżej prezentujemy kilka ciekawych ofert, więcej znajdziesz, klikając tutaj.

Cropp szaleje z wyprzedażami. Te sukienki to prawdziwy hit

Choć czasy się zmieniają, a panie chętniej sięgają po spodnie niż po sukienki, to sukienka jest niezbędnym elementem każdej kobiecej garderoby.

Sukienka maxi w kwiaty, to idealne rozwiązanie dla kobiet lubiących mocne wzory. Jest ona uszyta z wiskozowej tkaniny w kwiatowy wzór all over. Tę sukienkę wyróżnia również odcięcie i elastyczna gumka w talii. Teraz możesz ją kupić za jedyne 39,99 zł. Cena regularna to 139,99 zł. Warto się jednak pospieszyć, bo w ofercie zostało już niewiele rozmiarów.

Sukienka ze zwierzęcym printem to propozycja idealna dla kobiet odważnych, które lubią zwierzęce motywy. Jest to krótka sukienka o swobodnym, koszulowym kroju uszyta z wiskozowej tkaniny. Decydując się na zakup teraz, oszczędzisz 70 proc.

Nasza propozycja numer trzy, to powiew klasyki, czyli sukienka w kratę w koszulowym stylu. Uszytą ją z wiskozy. Posiada klasyczny kołnierzyk, zapięcie na guziki i dwie kieszenie boczne. To idealne rozwiązanie na co dzień, jak i na wyjścia w gronie znajomych. Cena sukienki została teraz obniżona do 49,99 zł, a na stanie jest już tylko jeden rozmiar, więc nie warto zastanawiać się zbyt długo.

Jeżeli szukasz czegoś w nieco innym stylu, proponujemy zwrócić uwagę również na inne bardzo ciekawe sukienki na wyprzedaży w cenie do 39,99 zł:

