Lidl ze świetną ofertą na weekend. Kosmetyki za 1 zł. Jedna promocja dostępna tylko w piątek

Od czwartku dostępna jest większość produktów z najnowszej gazetki promocyjnej Lidla. Z niektórych ofert można skorzystać jednak dopiero w weekend, a jedna będzie dostępna tylko w piątek.

Poniżej opisujemy, z jakich promocji warto skorzystać w weekend. Całą gazetkę promocyjną znajdziesz na Lidl.pl lub klikając tutaj.

Lidl z ofertą na weekend. Świetne promocje i rabaty do 50 proc.

Tylko w piątek 28 stycznia można skorzystać z promocji na orzechy nerkowca. Kupując dwa opakowania, trzecie dostaniemy gratis, oznacza to, że przy za kupie trzech sztuk, za każdą zapłacimy 8,59 zł zamiast 12,89 zł. Przypominamy, że w piątek większość sklepów Lidl czynna jest do godziny 23:00.

Promocja na orzechy nerkowca to dopiero początek. Najbardziej atrakcyjne oferty Lidl przygotował na sobotę i niedzielę. Planując zakupy, warto skorzystać ze świetnej okazji na zakup markowych kosmetyków. Kupując jedno opakowanie, drugie tańsze lub w tej samej cenie można dostać za złotówkę. Trzeba jednak uważać, ponieważ promocja objęta jest limitem. Na jeden paragon można kupić maksymalnie cztery opakowania.

Z zakupów w Lidlu w weekend zadowoleni będą również miłośnicy owoców. 40 procent taniej będzie można kupić winogrona różowe Red Globe. Za kilogram zapłacimy tylko 8,99 zł.

O połowę taniej będzie można kupić karkówkę wieprzową. Za kilogram zapłacimy tylko 8,99 zł. Tu jednak również trzeba uważać, ponieważ promocja ważna jest tylko przy zakupach za minimum 69 zł.

Podczas weekendowych porządków przydać mogą się również kapsułki do prania. Kupując jedno opakowanie kapsułek All in 1 od Ariela, drugie otrzymamy gratis. Dlatego cena za jedno opakowanie przy zakupie dwóch wyniesie 14,99 zł zamiast 29,99 zł.

Lidl udostępnił już również najnowszy katalog. Produkty w nim zawarte, m.in. bielizna na walentynki, będą pojawiać się na sklepowych półkach już od poniedziałku 31 stycznia. Pełną ofertę znajdziesz na Lidl.pl, a także klikając tutaj.

