Lidl udostępnił najnowszą gazetkę promocyjną. Te oferty to prawdziwy hit

Produkty z najnowszej gazetki będą dostępne w sklepach Lidl od poniedziałku 31 stycznia do środy 2 lutego. Jeżeli planujesz więc skorzystać z najciekawszych ofert, lepiej nie zwlekaj do ostatniego dnia oferty. Najlepsze promocje szybko znikają ze sklepowych półek.

Wszystkie promocje, o których piszemy poniżej, pochodzą z najnowszej gazetki. Jest to oczywiście tylko niewielka część pełnej oferty. Całą gazetkę znajdziesz na Lidl.pl lub klikając tutaj.

Lidl udostępnił najnowszą gazetkę. Zwróć uwagę na te promocje

Planujesz poniedziałkowy obiad? Jeżeli tak, to podczas zakupów przyjrzyj się ofercie na mięso mielone. Kupując dwa opakowania mięsa wołowo-wieprzowego, za każde zapłacisz 4,75 zł. Od poniedziałku posiadacza karty Lidl Plus zapłacą 40 proc. mniej za burgery z polskiej wołowiny. Promocja ta potrwa do soboty 5 lutego.

Od 31 stycznia sklepowe półki przejmuje kuchnia amerykańska. Dlatego wraz z nową gazetką w sklepach Lidl pojawi się wiele produktów, których nie dostaniemy na co dzień. Za mrożoną pizzę w stylu amerykańskim zapłacimy 5,70 zł. Kolejna ciekawa oferta będzie dotyczyła nuggetsów. Za 700 g zapłacimy 12,37 zł.

Kuchnia amerykańska to jednak nie tylko mrożonki. W ofercie znajdą się również bułki do hot-dogów i burgerów, a także wędzony boczek z miodem. Oczywiście podczas tygodnia amerykańskiego nie mogło zabraknąć również masła orzechowego. Za słoik zapłacimy 6,39 zł.

Robiąc zakupy, warto zwrócić również uwagę na promocję dotyczącą papieru toaletowego. Tylko do środy za 24 rolki zapłacimy 15,99 zł. Łatwo policzyć, że jedna rolka będzie kosztowała tylko 67 groszy. Jeżeli planujesz gotowanie lub sprzątanie, prawdopodobnie przydadzą ci się ręczniki papierowe. Za dużą rolkę marki Velvet zapłacimy teraz 9,99 zł.

A gdy obiad będzie już zjedzony, a mieszkanie posprzątane, warto zrelaksować się przy filiżance herbaty. Od poniedziałku do środy kupując jedno opakowanie, drugie w tej samej cenie lub tańsze kupisz 80 proc. taniej. Coś dla siebie znajdą również miłośnicy kawy. Jeżeli zdecydują się na zakup dwóch opakowań kawy Classic od Nescafé, za każde zapłacą 14,99 zł zamiast 19,99 zł.

Przypominamy również, że już w poniedziałek do sprzedaży trafią produkty z najnowszego katalogu. Można w nim znaleźć m.in. ofertę bielizny na walentynki. Pełną ofertę znajdziesz na Lidl.pl lub klikając tutaj.

