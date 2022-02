Chcesz zainwestować w iRobota? To idealny moment! Takich promocji już nie będzie

Masz dzieci, zwierzęta, mało czasu i poczucie, że bałagan robi się sam? Nie masz kiedy sprzątać? Wyobraź sobie, że możesz cieszyć się chwilą bez bez obaw, że za chwilę wpadnie do domu ktoś znajomy, a Ty będziesz wstydził się tego, w jakim stanie są twoje podłogi. iRobot daje nam więcej niż tylko czysty dom – dzięki niemu zaoszczędzimy czas, który, zamiast na sprzątanie, przeznaczyć możemy dla naszych bliskich i na robieniu rzeczy, które naprawdę kochamy. Tymczasem iRobot, w oparciu o twoje nawyki, układ pomieszczeń, a nawet pory roku, sprawi, że w twoim domu będzie zawsze panował błysk.

Dobre iRoboty w promocyjnej cenie

Jeżeli zawsze marzyłeś o iRobocie, to idealny moment, aby w niego zainwestować. Producent obniżył ceny kilku produktów, które na zawsze odmienią twoje podejście do sprzątania. Trzy modele, na które warto zwrócić szczególną uwagę to:

iRobot Roomba i7, który wyposażony jest w 3-stopniowy system sprzątania, a specjalnie zaprojektowana wirująca szczotka boczna zgarnie zabrudzenia nawet przy krawędziach i narożnikach. Robot można zaprojektować do sprzątania nazwanych pomieszczeń – uczy się twojego domu, więc możesz kontrolować, które ma być sprzątane i kiedy.

iRobot Roomba s9+ to model, który wyposażony jest w stację Clean Base. Odkurzacz sam opróżnia się do zamkniętego worka, który mieści wartość 30 pojemników. Przez ten czas – kilka tygodni – nie musisz myśleć o odkurzaniu. System ten wychwytuje też 99 proc. pleśni, alergentów i pyłków.

Zestaw iRobot Roomba j7+ + Braava jet m6 (m6133) – w tym zestawie znajdziemy duet idealny. Jeden z nich gruntownie odkurzy, drugi umyje nasze podłogi – w pełni automatycznie. Roboty świetnie ze sobą współpracują, dzięki technologii Imprint Link. Obydwa sprzęty kolaborują ze urządzeniami wyposażonymi w rozwiązania Google Home i Alexa.

Artykuł powstał we współpracy z partnerem i zawiera linki kierujące do aktualnej oferty. Klikając je, wspierasz nasz rozwój.