Lidl udostępnił najnowszą gazetkę promocyjną. Genialna oferta tylko w piątek i ogromne rabaty od soboty

Najnowsza gazetka Lidla zawiera promocje, z których klienci będą mogli korzystać od czwartku 17 lutego do soboty 19 lutego. Najciekawsza oferta będzie dostępna jednak tylko w piątek 18 lutego. Z kolei w sobotę rusza wielka wyprzedaż Lidla, a ceny wybranych produktów zostaną obniżone nawet o 80 proc.

Poniżej opisujemy kilka najciekawszych promocji. Całą gazetkę znajdziesz na Lidl.pl lub klikając tutaj.

Lidl z genialną ofertą na piątek 18 lutego. Wielki powrót zimowej wyprzedaży

Z zakupami w Lidlu z całą pewnością warto wstrzymać się do piątku 18 lutego. Właśnie wtedy o 50 proc. zostanie obniżona cena wszystkich rodzajów świeżego mięsa z kurczaka. Promocja ma jednak jeden haczyk. Jest skierowana wyłącznie do posiadaczy aplikacji Lidl Plus, którzy aktywują odpowiedni kupon. Oferta będzie dostępna tylko w piątek, więc warto się pośpieszyć.

W najbliższych dniach taniej będzie można kupić nie tylko mięso z kurczaka. Za kilogram szynki wieprzowej wszyscy klienci zapłacą jedynie 8,56 zł. Tu jednak również trzeba uważać, ponieważ na jeden paragon można kupić maksymalnie 4 kg mięsa. OD czwartku do soboty mniej zapłacimy również za boczek bez kości. Kilogram będzie kosztował 9,99 zł. Na sklepowe półki trafi również antrykot i rostbef. Za kilogram tego mięsa trzeba będzie zapłacić 39,99 zł.

Miłośnicy słodkich napojów do soboty włącznie oszczędzą na zakupie Coca-Coli. Kupując 4-pak, za każdą 2-litrową butelkę trzeba będzie zapłacić 5,15 zł. Oznacza to, że cena będzie niższa o 30 proc. O 29 proc. mniej zapłacimy za to za wodę mineralną niegazowaną marki Cisowianka. Kupując zgrzewkę, za butelkę zapłacimy tylko 1,19 zł.

Od soboty w sklepach Lidl będzie można skorzystać z oferty wyprzedażowej. W sklepach stacjonarnych ceny wybranych produktów zostaną obniżone aż o 80 proc. Za elektryczną szczoteczkę do zębów trzeba będzie zapłacić 14 zł, a dozownik środka dezynfekującego dostępny będzie w cenie 12 zł. Więcej produktów dostępnych w ramach zimowej wyprzedaży znajdziesz klikając tutaj.

