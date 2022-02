Te kolory będą hitem sezonu wiosna-lato 2022! Z tym specjalnym kodem zaoszczędzisz na zakupach w Cropp

Świat budzi się z covidowego letargu. Wszystko wskazuje na to, że to samo będzie działo się również w modzie, dzięki czemu prym będą wiodły intensywne kolory. Czerwień, pomarańcz, żółć i zieleń to tylko kilka kolorów, na które będzie warto stawiać podczas codziennych stylizacji.

Przejrzeliśmy ofertę sieci Cropp. W najnowszej kolekcji znalazło się wiele elementów garderoby w modnych kolorach.

Kod rabatowy na zakupy w Cropp. Zaoszczędź 30 proc. na nowej kolekcji

Robiąc zakupy w sklepie internetowym Cropp masz niepowtarzalną szansę na zaoszczędzeniu 30 proc. na produktach z najnowszej kolekcji. Zrobisz to, wykorzystując kod promocyjny „CROPP30PL”. Wystarczy, że wpiszesz go w koszyku podczas potwierdzania zakupów.

Co ważne, z kodu rabatowego możesz skorzystać, kupując wszystkie elementy garderoby, które znajdziesz w linkach poniżej. Jeżeli z jakiegoś powodu poniższe produkty cię nie zainteresują, pełna lista ubrań objętych promocją dostępna jest tutaj.

Cropp stawia na odważne tony. To będzie kolorowy sezon

Róż to kolor dziewczęcy, ale również kobiecy. To właśnie on będzie należał do jednych z najpopularniejszych w nadchodzącym sezonie. Warto już teraz przygotować swoją szafę. Robiąc zakupy, zwróć uwagę na kardigan zapinany na guziki i sztruksowe spodnie. Jeżeli szukasz czegoś wygodniejszego i bardziej praktycznego, idealnym rozwiązaniem będą dresowe joggery. Uwadze projektantów nie umknął również hit obecnego sezonu, który może cieszyć się popularnością na wiosnę. Mowa o pluszowej bluzie z suwakiem. W najnowszej kolekcji znalazła się propozycja w kolorze różu i zieleni. W modnym różu dostępne będą również dodatki takie jak czapki, czy trzewiki z zapięciem na zamek.

Wybierając nową garderobę, zwróć uwagę również na ubrania w kolorze pomarańczowym. Nie bój się intensywnych odcieni! Zwróć uwagę m.in. na bluzę oversize z kapturem. Kolorami zbliżonymi do pomarańczowego są również żółty i czerwony. One również będą cieszyły się popularnością w nadchodzących miesiącach. Wszystko wskazuje na to, że do łask wróci również zieleń. Poniżej znajdziesz linki do kilku propozycji od Cropp, które będą w najbliższym czasie bardzo popularne:

