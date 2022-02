Genialne kurtki od Cropp za mniej niż 100 zł! Z tym kodem rabatowym zaoszczędzisz jeszcze więcej

Zima powoli dobiega końca, ale nie oznacza to, że możemy już odwiesić do szafy ciepłe kurtki. Wręcz przeciwnie, jeszcze w marcu, a nawet kwietniu zima może nam dać się we znaki, dlatego odpowiednia kurtka w zasięgu ręki może okazać się nieoceniona.

Za nową kurtką warto rozejrzeć się również dlatego, że obecnie są one objętymi ogromnymi rabatami. Za wszystkie produkty, o których piszemy w tym artykule, zapłacisz mniej niż 100 zł. Przeglądając ofertę, znaleźliśmy również kilka kurtek idealnych na wiosnę.

Wyprzedaż w Cropp. Kurtki do 100 zł

Już od kilku sezonów prawdziwym hitem są kurtki pikowane. Ze względu na dość stabilny trend można przypuszczać, że ubrania w tym stylu będą popularne również w przyszłym roku. Właśnie pikowane okrycia objęte są teraz największymi wyprzedażami.

Za kurtkę puffer z wysokim kołnierzem w kolorze zielonym, granatowym lub beżowym od 49,99 zł do 59,99 zł. Uszyta z pikowanej tkaniny o wodoodpornym wykończeniu posiada wysoki kołnierz, zamek błyskawiczny, a podszewkę z polaru, która będzie miła w dotyku i zapewni ciepło w chłodniejsze dni. Warto się jednak pośpieszyć, ponieważ w sprzedaży zostało już niewiele rozmiarów.

Świetnym rozwiązaniem na co dzień będzie pikowana kurtka ze stójką. Ponieważ jest to przejściowa kurtka o regularnym kroju, idealnie nada się podczas okresu, kiedy zima będzie ustępowała wiośnie.

Prostym, a równocześnie modnym wyborem może być pikowana kurtka puffer. Posiada ona wodoodporne wykończenie, a także kaptur z regulacją obwodu, dzięki czemu w wietrzne lub deszczowe dni łatwo dopasujemy go do kształtu głowy. Jeżeli planujesz zakup, lepiej nie zwlekaj, ponieważ w ofercie jest już tylko kilka rozmiarów.

Jeżeli nie chcesz zniknąć w tłumie, zwróć uwagę na błyszczącą kurtka z kapturem. To kolejna w ofercie przejściowa kurtka o prostym kroju, której podszewka wykończona jest bardzo miłym materiałem. Dzięki doborowi kolorów i błyszczącego materiału z pewnością będziesz wyróżniać się w tłumie.

Na zimową wyprzedaż trafiły również dwie bomberki. Będą one idealne zarówno jako dodatek na chłodniejsze dni, jak i jedyne okrycie, kiedy miejsce chmur i deszczu zastąpią słońce i wysokie wiosenne temperatury. W Sklepach Cropp znajdziesz tę w kolorze czarnym, jak i kilka bardziej kolorowych propozycji.

Cropp przygotował kod rabatowy. Z nim oszczędzisz jeszcze więcej

Za żadną z kurtek, o których pisaliśmy wyżej, nie zapłacisz więcej niż 80 zł. Jeżeli chcesz zaoszczędzić jeszcze więcej, skorzystaj z kodu rabatowego „CROPP3-PL”. Dzięki niemu ceny wybranych przez ciebie produktów zostaną obniżone o dodatkowe 30 proc.

Czytaj też:

Lidl udostępnił już najnowszą gazetkę. Świetne ceny na ulubione produkty!

Artykuł powstał we współpracy z partnerem i zawiera linki kierujące do aktualnej oferty. Klikając je, wspierasz nasz rozwój.