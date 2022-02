Lidl przygotował fantastyczne promocje. Ogromne rabaty nie tylko w tłusty czwartek!

Lidl opublikował najnowszą gazetkę promocyjną. Znajdziemy w niej listę ofert, z których będzie można korzystać od czwartku 24 lutego do soboty 27 lutego. Jeżeli chcesz skorzystać z najciekawszych promocji, lepiej się pospiesz, bo te najlepsze najpewniej szybko zniknął ze sklepowych półek.

Poniżej opisaliśmy kilka najciekawszych promocji. Najnowszą gazetkę Lidla zawierającą pełną listę promocji znajdziesz na Lidl.pl i klikając tutaj.

Lidl przejmuje tłusty czwartek. Pączek za jedyne 29 groszy!

Tłusty czwartek to jeden z ulubionych dni Polaków. Tego dnia wręcz obowiązkiem jest zjeść przynajmniej jednego pączka. Nie sposób jednak ukryć, że tego dnia zjadamy ich znacznie więcej.

Właśnie ze względu na ogromną popularność tego święta sklepy przygotowują bardzo bogate oferty na pączki. Nie inaczej postąpił również Lidl. Za najtańszego pączka w czwartek 24 lutego zapłacimy tylko 29 groszy. Jednak, żeby skorzystać z tej promocji, trzeba kupić aż 12 sztuk. Jeżeli zdecydujemy się na zakup mniejszej liczby pączków, za każdego zapłacimy 64 grosze, czyli o 30 proc. mniej niż w stałej ofercie.

Oczywiście w Lidlu dostępnych będzie o wiele więcej rodzajów pączków. Pełną ofertę znajdziesz klikając tutaj.

Te promocje w Lidlu przypadną do gustów klientów

Lidl w najnowszej gazetce promocyjnej nie ograniczył się wyłącznie do promocji na pączki. Miłośnicy słodkich napojów powinni ucieszyć się z oferty na Pepsi. Każdy, kto zdecyduje się na zakup 4-paka, za każdą butelkę zapłaci 4,80 zł zamiast 7,39 zł.

Posiadacze karty Lidl Plus zaoszczędzą również decydując się na zakup wybranych kiełbas od Pikok, Baroni i Regionalnych Szlaków. Aktywując odpowiedni kupon w aplikacji, będzie można zaoszczędzić aż 25 proc.

Robiąc zakupy polecamy również zwrócić uwagę na tabletki do zmywarki All in one Platinum. Od czwartku do soboty każdy, kto zdecyduje się na zakup dwóch opakowań, za każde zapłaci tylko 14,99 zł. Oznacza to, że jedna tabletka będzie kosztowała tylko 41 groszy.

Na tym promocje w Lidlu się nie kończą. Sieć udostępniła już najnowszy katalog zawierający bogatą ofertę produktów przemysłowych, które pojawią się na sklepowych półkach już w poniedziałek 28 lutego. Jeżeli jeszcze nie przejrzałeś najnowszej oferty, katalog znajdziesz na Lidl.pl lub klikając tutaj.

