Lidl zaszalał. To już ostatnia szansa na skorzystanie z tych promocji

Na najbliższą niedzielę handlową poczekamy do 10 kwietnia. W związku z tym ostatnią okazją na zrobienie większych zakupów w najbliższych tygodniach będzie sobota. Sytuację tę wykorzystuje Lidl, który przygotowuje mnóstwo wyjątkowych okazji.

Jeżeli planujesz jeszcze zakupy, w Lidlu możesz sporo oszczędzić. Pełną listę promocji znajdziesz klikając tutaj, a poniżej opisaliśmy oferty, których nie wypada przegapić.

Lidl z ofertą na sobotę. Genialne promocje i ogromne rabaty

Jeżeli sobotni wieczór będziesz spędzać na zakupach w Lidlu, zwróć uwagę na promocję na żele pod prysznic. Kupując dwa opakowania, cena drugiego obniżana jest aż o 70 proc. Niestety oferta skierowana jest wyłącznie do posiadaczy karty Lidl Plus, którzy aktywują odpowiedni kupon w aplikacji.

Wszyscy klienci mają za to szansę na zakup mięsa mielonego z szynki w cenie obniżonej aż o 44 proc. Jedynie 7,99 zł zapłacimy za opakowanie o wadze 800 g. O ponad jedną trzecią w sobotę obniżona została również cena mandarynek. Za kilogram tych słodkich cytrusów zapłacimy jedynie 4,99 zł.

Na brak promocji nie powinni narzekać również miłośnicy kawy. Tym razem oszczędzą oni kupując kawę rozpuszczalną Exclusice. Każdy, kto zdecyduje się na zakup dwóch opakowań, za każde zapłaci tylko 11,79 zł, zamiast regularnych 16,99 zł.

Jeszcze do końca dnia można również skorzystać z promocji na tabletki do zmywarki All in One Platinum. Każdy, kto kupi dwa opakowania, za każde zapłaci tylko 14,99 zł. Oznacza to, że jedna kapsułka będzie kosztowała tylko 41 groszy. Przed wolną niedzielą warto zadbać o zapasy papieru toaletowego. Za 3-warstwowy papier toaletowy marki Floralys zapłacimy teraz tylko 15,99 zł.

Wolną niedzielę miło będzie spędzić przy czymś słodkim. Spraw sobie przyjemność nie wydając przy tym wiele pieniędzy. Jeżeli kupisz 3 czekolady z całymi orzechami lub migdałami, za każdą zapłacisz tylko 2,49 zł zamiast 3,99 zł.

Od poniedziałku na sklepowych półkach pojawią się również produkty z najnowsze go katalogu. Pełną ofertę znajdziesz tutaj.

