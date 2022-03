Mega obniżka cen w Media Markt! Zostały tylko 24 godziny

Warto korzystać z dobrych ofert na sprzęt AGD. Takową prezentuje przed wami Media Markt, w którym możecie zakupić pralki, suszarki, zmywarki i lodówki w o wiele niższych cenach. Przeceny sięgają nawet do 750 złotych. Zobaczcie, jakie przykładowe produkty dla was przygotowaliśmy.

Media Markt. Pralki, suszarki i zmywarki w niższych cenach

Na początek warto zwrócić uwagę na zmywarkę BOSCH o numerach SMS2HTW54E. To przydatne urządzenie ma aż sześć programów myjących i wykorzystuje technologię ActiveWater i Aqua Sensor. Poziom hałasu przy pracy to zaledwie 46 decybeli. Zmywarka jest przeceniona aż o 500 złotych. Wysyłka realizowana jest do 24 godzin.

Jeśli zmęczyło was już rozwieszanie prania na zwykłej suszarce, czas zainwestować w technologię. Suszarka BOSCH WTH85V0FPL ma wszystko, co potrzebne do doprowadzenia waszej odzieży do stanu użytkowego. Sprzęt przeceniony jest aż o 750 złotych! Urządzenie wysuszy praktycznie każdy rodzaj tkaniny: bawełnę, pierze, ręczniki, stroje sportowe i ubrania syntetyczne.

Wolicie urządzenie „dwa w jednym”? Nie ma problemu! Pralko-suszarka LG F2DV5S7N0E Vivace V500 spełni wasze oczekiwania w każdym aspekcie – doprowadzi wasze ubranie do czystości, a później je wysuszy. Urządzenie przecenione jest aż o 400 złotych. Pojemność pralki to siedem kilogramów, a pojemność suszarki aż pięć! Przy budowie pralko-suszarki zostały zastosowane technologie AI DD, Direct Drive, Inverter Direct Drive i Smart Diagnosis ™ 3.

Artykuł powstał we współpracy z partnerem i zawiera linki kierujące do aktualnej oferty. Klikając je, wspierasz nasz rozwój.

Czytaj też:

