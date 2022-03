Kolejne wspaniałe oferty w Media Markt. Okazje ograniczone czasowo!

Gazetka Media Markt obfituje w przecenione produkty. Laptopy, telewizory, telefony i sprzęt AGd – każdy może znaleźć coś dla siebie. Poniżej przedstawimy wam poszczególne produkty, do których odnośniki są zawarte w tekście. Cała gazetka znajduje się pod tym linkiem i jest ważna tylko do środy 23 marca.

Oszczędzaj przy zakupie telewizora

Media Markt do 23 marca wychodzi do swoich klientów z szeroką ofertą telewizorów. Sprzęt OK. ODL 50851UC-TIB 50 cali można nabyć już 300 złotych taniej. Również o tyle samo został przeceniony telewizor PHILIPS 55PUS7506/12, który posiada przekątną większą o 5 cali od poprzednika. Telewizor SONY KD-50X80J to prawdziwy hit – można nabyć go aż o 800 złotych taniej niż zwykle. Telewizor SONY XR-75X90J to kolejny produkt, przy zakupie którego w kieszeni klienta zostaje ponad 600 złotych.

Potrzebujesz laptopa? Złap dobrą okazję

W gazetce Media Markt znalazły się również przeceny na laptopy. Sprzęty HP Pentium Silver N6000 i ASUS X515JA FHD i5-1035G1 zakupić można w atrakcyjnych cenach - 300 złotych mniej niż zazwyczaj! Taka promocja was nie zadowala? Spokojnie, są jeszcze większe. Laptop HP Pavilion Gaming to oszczędność aż 400 złotych, natomiast Laptop ASUS TUF Gaming zostawia w kieszeni prawie pół tysiąca złotych. Wisienka na torcie to Laptop APPLE MacBook Air 13.

Te i wiele innych produktów w dobrych cenach znajdziecie w gazetce Media Markt, która ważna jest tylko do końca środy 23 marca. Nie przegapcie świetnych okazji.

Artykuł powstał we współpracy z partnerem i zawiera linki kierujące do aktualnej oferty. Klikając je, wspierasz nasz rozwój.