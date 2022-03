W czwartek wyjątkowe promocje w Lidlu! Taniej kupimy lody, słodycze wielkanocne czy mięso

W czwartek warto wybrać się do Lidla między innymi po truskawki, do których z pewnością zachęca nas wiosenny klimat. Kupimy je teraz z kuponem Lidl Plus za 5,99 zł, czyli aż 37 proc. taniej. Tanio będzie można nabyć też kiwi, ale też buraki, marchew i paprykę. Wszystkie z tych produktów otrzymamy do aż 70 proc. taniej, niż zazwyczaj.

Na zewnątrz coraz cieplej, a niektórzy z nas będą w tym znajdowali możliwość zorganizowania pierwszych w tym roku grillów. Jutro w Lidlu tańsze będzie mięso, w tym między innymi polskie mięso mielone wieprzowo-wołowe premium (5,99 zł za opakowanie) czy perliczkę, tuszkę (18,90 zł za kilogram). W dobrej cenie klienci sklepu będą mogli też nabyć inne rodzaje mięsa, w tym między innymi wołowinę, kotleciki jagnięce, kiełbasę czy gotowe hamburgery.

Szeroki wybór produktów w dobrych cenach znajdą także miłośnicy ryb i owoców morza. Przecenione od czwartku będą krewetki czy łosoś atlantycki. Nabyć będzie można także dorsza, karmazyna, mołwę czy halibuta.

Jutro w Lidlu pojawią się także pierwsze słodycze wielkanocne – jajka nadziewane, galaretki wielkanocne, zające czekoladowe czy lizaki. W tańszej cenie kupimy też uwielbianą przez dzieci i dorosłych Nutellę – za 600 gram zapłacimy 29 proc. taniej.

Lidl otwiera też w czwartek sezon na ochłodę. Pojawią się lody familijne premium – zarówno z jak i bez nadzienia oraz popularne wielopaki lodów na patyku – sorbetów i czekoladowych pyszności.

Czwartek będzie też dobrym momentem na zrobienie zapasów przez rodziców najmłodszych dzieciaków. Za gotowe dania firmy Bobowita, w tym także desery, zapłacicie 20 proc. mniej. Tańsze będą także mleka dla dzieci HIPP – drugi produkt aż o 50 proc. Podobna promocja (drugi produkt 40 proc. taniej) dotyczyć będzie także kaszek firmy Bobowita.

Co jeszcze kupimy w nadchodzącym tygodniu w Lidlu? Przejrzyjcie gazetkę!

Artykuł powstał we współpracy z partnerem i zawiera linki kierujące do aktualnej oferty. Klikając je, wspierasz nasz rozwój.