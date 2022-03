Duże rabaty na sprzęt RTV i AGD! Tysiące produktów w super cenach

Media Markt przygotowało ofertę, w której wiele produktów RTV i AGD doczekało się niższych cen. Pralki, lodówki, odkurzacze i telewizory można znaleźć ze zniżkami nawet o 700 złotych. Oferta ważna jest do końca marca lub do wyczerpania zapasów, więc nie ma co zwlekać.

Wyposaż swoją kuchnię z Media Markt

Zacznijmy od lodówki firmy Samsung, która przeceniona została aż o 500 złotych. Urządzenie ma wymiary 59.5 x 178 x 66.8 cm i wyposażone jest w dolną zamrażarkę. W ramach promocji dostępny jest biały wariant lodówki. Warto również zwrócić uwagę na dwudrzwiową lodówkę HAIER, która także doczekała się niższej ceny. Pozostając na chwilę w kuchni - warto zwrócić uwagę na elegancką płytę gazową WHIRLPOOL, która zawiera cztery palniki i komfortowe pokrętła z przodu, którymi kontroluje się przepływ gazu.

Pralki, odkurzacze i telewizory

Przenieśmy się myślami do łazienki, w której może brakować porządnej pralki. Media Markt przychodzi z pomocą i proponuje pralkę BOSCH WAN2410FPL, przecenioną aż o 500 złotych. Maksymalna prędkość wirowania urządzenia to 1200 obrotów na minutę. Zawiera także wielostopniową ochronę przed zalaniem i zabezpieczenie przed dziećmi.

Zwróćmy uwagę jeszcze na komfortowy i łatwy w obsłudze odkurzacz bezprzewodowy PHILIPS 5000. Cena jest bardzo przystępna, ponieważ pomniejszona aż o 300 złotych. Na koniec proponujemy telewizor SONY KD-55X80J, przy którym po wykonaniu zaplanowanych obowiązków domowych, będzie można się zrelaksować i odprężyć. Można go dorwać już 600 złotych taniej!

