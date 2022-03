Lidl z genialnymi ofertami na AGD i nie tylko. Trzeba się jednak śpieszyć

Lidl postanowił po raz kolejny zaskoczyć swoich klientów wysokimi rabatami. Na sklepowych półkach pojawią się dziesiątki produktów takich jak pościel i AGD w mocno obniżonych cenach. Z wyjątkowych ofert będzie można jednak skorzystać tylko przez jeden dzień.

Poniżej znajdziesz opis kilku najciekawszych promocji w ramach najnowszej oferty Lidla. Całą gazetkę z opisami wszystkich produktów znajdziesz klikając tutaj.

Lidl obniża ceny, ale tylko na kilkanaście godzin

W najnowszej ofercie Lidla ceny niektórych produktów zostaną obniżone nawet o 100 zł. Właśnie tyle uda się zaoszczędzić klientom, którzy zdecydują się na zakup ekspresu do kawy ze spieniaczem. Od 1 kwietnia będzie on dostępny w cenie 499 zł. Osoby, które zdecydują się na zakup 31 marca, zapłacą jedynie 399 zł.

Identyczną promocją zostanie objęty profesjonalny robot planetarny o mocy 1300 W z blenderem. Od 1 kwietnia będzie on dostępny w cenie 499 zł, jednak klienci, którzy zdecydują się na zakup w czwartek 31 marca, zapłacą za niego 399 zł.

Ofert będzie oczywiście znacznie więcej. Już w poniedziałek 28 marca warto zwrócić uwagę na maszynkę do strzyżenia włosów i brody 5 w 1. Maszynka może być zasilana sieciowo lub dzięki wbudowanemu akumulatorowi. Wszyscy klienci, którzy zdecydują się na zakup w poniedziałek, zapłacą za nią 49,90 zł. W kolejnych dniach jej cena będzie wynosiła już 69,90 zł.

Również w poniedziałek zaoszczędzą klienci, którzy zdecydują się na zakup kołdry pikowanej z mikrowłókna. Na sklepowych półkach będą one dostępne w trzech rozmiarach 140x200, 160x200 i 220x200, a ich regularne ceny to odpowiednio 59,90, 69,90 i 89,90 zł. W poniedziałek 28 marca cena każdej z nich zostanie obniżona o 10 zł. Do kołdry warto dobrać prześcieradło z gumką. Do wyboru będą prześcieradła wykonane z dżerseju lub bawełny. Oba warianty dostępne będą w trzech rozmiarach, a tylko w poniedziałek ich ceny będą o 5 zł niższe niż w kolejnych dniach.

Na tym ciekawe oferty w Lidlu się nie kończą. Tylko w sobotę 2 kwietnia w sklepach stacjonarnych będzie można wybrać nowe oświetlenie do ogrodu. W ofercie pojawi się wiele rodzajów solarnych lamp LED. Pełną ofertę znajdziesz klikając tutaj.

