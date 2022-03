Marcowe okazje na laptopy! Atrakcyjne przeceny od Media Markt

Warto skorzystać z marcowych przecen na laptopy w Media Markt, szczególnie że niektóre z nich są bardzo pokaźne. Wystarczy podać za przykład laptopa ACER Nitro 5, który jako świetny sprzęt dla graczy został przeceniony po ponad 2500 złotych! Resztę przykładów podamy poniżej.

Laptopy dla graczy. Nawiększy wybór w dobrych cenach

Laptop Lenovo Legion 5 to idealne rozwiązanie dla osób, które lubią spędzać czas przed komputerem grając w gry. Prawie 16-calowy wyświetlacz i grafika NVIDIA GeForce RTX 3050 sprawiają, że zwiedzanie wirtualnego świata jest przyjemne jak nigdy dotąd. Laptop ASUS ROG Zephyrus ma mniejszy 14-calowy ekran, ale również nadaje się do gamingu. Kusząca jest również cena, która do końca marca lub do wyczerpania zapasów jest o 1300 złotych mniejsza.

Laptop ASUS TUF Gaming, tańszy o prawie 500 złotych, ma wszystko czego potrzeba do udanej zabawy i spędzania wolnego czasu: 6-rdzeniowy procesor Intel Core i5, kartę graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050 i prawie 16-calowy wyświetlacz. Jest to sprzęt z niżej półki cenowej niż poprzednie, ale również może zapewnić zabawę na naprawdę wysokim poziomie. Pod tym linkiem możecie sprawdzić całą marcową ofertę na laptopy od Media Markt.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Media Markt, na której do znalezienia jest masa innych promocji. Przypominamy, że oferta ważna jest do końca marca lub do wyczerpania zapasów, także nie ma chwili do stracenia!

Artykuł powstał we współpracy z partnerem i zawiera linki kierujące do aktualnej oferty. Klikając je, wspierasz nasz rozwój.