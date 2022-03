Te promocje w Lidlu będą prawdziwym hitem. Sprawdź najlepsze oferty, zanim inni cię wyprzedzą

Lidl udostępnił najnowszą gazetkę promocyjną. Znajdziemy w niej oferty, które na sklepowych półkach będą dostępna od czwartku 31 marca, do soboty 2 kwietnia, a w niektórych sklepach do niedzieli 3 kwietnia.

Poniżej opisaliśmy tylko kilka najciekawszych promocji. Pełną ofertę znajdziesz klikając tutaj.

Lidl zaskakuje promocjami. Na tych produktach oszczędzisz najwięcej

Im bliżej świat, tym lepsze promocje w najnowszej ofercie Lidla. Już od czwartku klienci będą mogli sporo zaoszczędzić, decydując się m.in. na zakup filetów z piersi kurczaka. Za kilogram trzeba będzie zapłacić jedynie 13,99 zł. Przypominamy, że cena regularna to prawie 23 zł/kg. Trzeba jednak pamiętać, że oferta ta skierowana jest wyłącznie do posiadaczy aplikacji Lidl Plus, którzy aktywują odpowiedni kupon.

Wszyscy klienci będą mogli skorzystać za to z promocji na świeże jaja wielkości L. Każdy, kto zdecyduje się na zakup dwóch wytłaczanek, trzecią otrzyma gratis. Warto zaznaczyć, że cena regularna za jedną wytłaczankę to 7,79 zł.

Od czwartku coś dla siebie na półkach sklepów Lidl znajdą miłośnicy polskich jabłek. Ceny wszystkich gatunków zostały obniżone aż o 50 proc. Jednak oferta ta również skierowana jest wyłącznie do uczestników programu lojalnościowego, którzy aktywują odpowiedni kupon.

W najnowszej gazetce znajdziemy kilka ciekawych promocji na słodycze. Za 10,99 zł będzie można kupić opakowanie czekoladek Kinder Chocolate o długości aż 50 cm. Miłośnicy słodkości powinni zwrócić uwagę na promocję dotyczącą czekolady mlecznej z orzechami lub bakaliami. Każdy, kto zdecyduje się na zakup trzech opakowań, za każde zapłaci 2,19 zł zamiast 2,89 zł. Do soboty lub niedzieli o 50 proc. zostanie obniżona cena drugiego produktu marki Favorina z oferty wielkanocnej.

Robiąc zakupy na zbliżające się święta, warto zwrócić uwagę również na promocję, którą zostały objęte napoje Pepsi Max, 7UP i Mirinda w opakowaniach XXL. Za dwie 2,5-litrowe butelki trzeba będzie zapłacić 11,98 zł. Oznacza to, że litr napoju będzie kosztował tylko 2,40 zł. Od czwartku mniej zapłacimy również za niegazowaną wodę źródlaną Żywiec Zdrój. Każdy, kto kupi całą zgrzewkę, za butelkę zapłaci tylko 1,35 zł.

Przypominamy również, że od poniedziałku na półkach sklepów Lidl można znaleźć również produkty z najnowszego katalogu. Pełna oferta dostępna jest pod tym linkiem.

