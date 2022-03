Lidl szaleje z promocjami! Zdradzamy, na co warto zwrócić uwagę!

Jak co tydzień Lidl ma dla nas ciekawe, dobre gatunkowo produkty, które występują w niższych cenach, niż gdziekolwiek indziej. Teraz na półkach sklepu znajdziemy kuchenne sprzęty, które powinny zadowolić każdego. Zacznijmy jednak od tego, bez czego większość z nas nie wyobraża sobie poranków - kawy. W tym tygodniu w Lidlu znajdziemy ekspres ciśnieniowy ze spieniaczem mleka w rekordowo niskiej cenie. Marzy ci się kawa, jak z kawiarni? Nie zastanawiaj się długo - ilość sprzętów jest ograniczona.

A co przyda się nam do świątecznych wypieków ale nie tylko? Zobaczcie profesjonalny robot planetarny z blenderem marki SilverCrest. Będzie pomocny w miksowaniu, mieszaniu i ugniataniu, nawet najbardziej wymagających ciast. Ma dziesięć poziomów prędkości i funkcję turbo, a wraz z nim otrzymujemy 3 lata gwarancji.

Do soboty w sklepach sieci Lidl znajdziemy też 6-litrowy szybkowar. Myślisz, że możesz żyć bez tego sprzętu? Zacznij go używać i zobaczysz, jakie to proste, zaoszczędzając przy tym swój cenny czas. Szybkowar firmy Tefal, który możemy nabyć teraz w Lidlu, ma dwa poziomy - intensywny do ryb i mięsa oraz delikatny - do warzyw, ziemniaków czy ryżu.

Ciekawą propozycją jest także obecnie w Lidlu zestaw garnków ekskluzywnej polskiej marki Gerlach. W dobrej cenie otrzymujemy aż 10 elementów z najwyższej jakości stali nierdzewnej. Tej samej firmy na lidlowych półkach znajdziemy także sztućce - zestaw 24 elementów za wyjątkowo niskie pieniądze oraz noży w bloku SMART, zawierających 2 noże uniwersalne, jeden do jarzyn, do chleba i szefa kuchni.

Więcej promocyjnych produktów znajdziecie w nowym katalogu Lidla. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi promocjami!

Artykuł powstał we współpracy z partnerem i zawiera linki kierujące do aktualnej oferty. Klikając je, wspierasz nasz rozwój.