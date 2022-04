Lidl szaleje przed świętami. Świetna promocja dostępna tylko przez jeden dzień

Z ofert zawartych w najnowszej gazetce promocyjnej możemy korzystać od czwartku 7 kwietnia aż do niedzieli 10 kwietnia. Przypominamy, że najbliższa niedziela będzie niedzielą handlową, dlatego zakupy uda nam się wtedy zrobić zarówno w marketach sieci Lidl, jak i wszystkich innych sklepach, a także w galeriach handlowych.

Lidl szaleje przed świętami. Świetne promocje dostępne tylko przez kilka dni

Lidl przygotował wyjątkową ofertę, z której będziemy mogli skorzystać wyłącznie w piątek. 8 kwietnia warto pomyśleć o zakupie kawy, bowiem każdy, kto sięgnie po dwa opakowania, za drugie zapłaci o 60 proc. mniej. Oferta dotyczy jednak wyłącznie kaw mielonych i rozpuszczalnych.

Jeśli nie jesteś miłośnikiem kawy, z pewnością zainteresują cię inne promocje, które na najbliższe dni przygotował Lidl. Od czwartku do niedziel można bowiem zaoszczędzić, kupując np. ser w plastrach Rycki Edam. Sięgając po dwa opakowania, za każde zapłacimy 8,99 zł zamiast 11,41 zł.

Ponieważ do Wielkanocy zostało już tylko nieco ponad siedem dni, warto zwrócić uwagę również na promocję, którą objęte zostały polskie białe jaja z chowu ściółkowego. Za wytłaczankę jaj w wielkości M liczącą 20 sztuk zapłacimy teraz 11,99 zł. Warto również pamiętać, że przed Wielkanocą katolicy powinni przestrzegać postu i zrezygnować z jedzenia mięsa. Z tej okazji warto rozważyć zakup ryb mrożonych. Każdy, kto zdecyduje się na zakup dwóch opakowań, za drugie zapłaci o 50 proc. mniej. Oferta ta skierowana jest jednak wyłącznie do posiadaczy karty Lidl Plus.

W Lidlu coś dla siebie bez trudu znajdą również miłośnicy owoców. Za zielone awokado zapłacimy teraz tylko 13,99 zł/kg, a kilogram polskich jabłek to wydatek rzędu 2,79 zł. Za 100 g kiwi trzeba będzie zapłacić 0,79 zł. Posiadacze aplikacji Lidl Plus, którzy aktywują odpowiedni kupon będą mogli zaoszczędzić kupując winogrona różowe Red Globe. Za kilogram zapłacą oni 8,99 zł. Cena regularna to 14,27 zł.

