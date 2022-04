Lidl z wyjątkowymi promocjami. Wszystkie dostępne tylko przez jeden dzień

Majówka to jeden z ulubionych weekendów Polaków. W związku z ważnymi świętami do pracy nie musimy iść 1 i 3 maja. Niestety oznacza to również, że w tych dniach obowiązuje zakaz handlu, dlatego warto wcześniej zrobić zakupy, żeby w pełni wykorzystać długi weekend.

Z okazji majówki Lidl przygotował kilka świetnych ofert. Całą gazetkę promocyjną znajdziesz klikając tutaj, a poniżej opisaliśmy kilka najciekawszych ofert.

Lidl z wyjątkowymi promocjami na sobotę

Lidl po raz kolejny przygotował kilka wyjątkowych promocji, z których uda nam się skorzystać tylko w sobotę. Warto się więc pośpieszyć, bo na 30 kwietnia sieć przygotowała aż cztery specjalne oferty.

Robiąc w sobotę zakupy w Lidlu zwróć uwagę na masło Mlekovita. Sięgając po dwa opakowania, za każde zapłacisz tylko 4,99 zł zamiast 7,29 zł. Nadal szukasz pomysłu na niedzielny obiad? Możesz wybrać boczek bez kości. Kilogram będzie kosztował tylko 11,99 zł. Jeżeli się pośpieszysz, zdążysz go jeszcze zamarynować na grilla. Trzecia wyjątkowa oferta w Lidlu dotyczy winogrona jasnego bezpestkowego. Za zdrowy i słodki owoc zapłacimy tylko 5,99 zł zamiast 11,41 zł. Oznacza to obniżkę aż o 47 proc.

Lidl przygotował również wyjątkową urodzinową niespodziankę dla posiadaczy aplikacji Lidl Plus. Tylko w sobotę 30 kwietnia każdy, kto aktywuje odpowiedni kupon będzie mógł oszczędzić kupując chipsy Snack Day o wadze 170 g. Cena drugiego opakowania zostanie obniżona aż o 60 proc.

Oczywiście promocji w Lidlu podczas tego weekendu będzie znacznie więcej. Jeszcze w sobotę można skorzystać z dziesiątek ofert na produkty na grilla. Więcej o nich pisaliśmy w artykule dostępnym pod tym linkiem.

Robiąc ostatnie zakupy, warto zwrócić uwagę na promocje na kawy. Miłośnicy klasycznej kawy mielonej mogą kupić Primę finezję. Wybierając dwa opakowania o wadze 250 g, za każde trzeba będzie zapłacić 7,19 zł. Jeżeli nie lubisz, kiedy w twojej filiżance pływają fusy, wybierz kawę rozpuszczalną Nescafé Classic. Kupując dwa słoiki, za każdy zapłacisz 15,99 zł.

