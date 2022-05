Lidl znów zaskakuje klientów. Ogromne rabaty na uwielbiane produkty

Lidl nadal świętuje 20. urodziny. Z tej okazji codziennie udostępnia nowe promocje. Kolejna wyjątkowa oferta będzie dostępna wyłącznie w poniedziałek 9 maja. Dlatego, jeżeli chcesz zaoszczędzić, lepiej wcześniej zaplanuj zakupy.

Poniżej opisaliśmy kilka najciekawszych promocji z najnowszego katalogu. Pełną ofertę znajdziesz klikając tutaj.

Lidl obniża ceny sprzętu do warsztatu i akcesoriów ogrodowych

Już w poniedziałek 9 maja klienci sklepów Lidl będą mogli kupić produkty marki Parkside aż o 20 proc. taniej. W ofercie znajdą się zarówno akcesoria do domów i warsztatów, jak i niezbędny i niezawodny sprzęt potrzebny do pielęgnacji ogrodu. Warto jednak pamiętać, że promocja potrwa tylko jeden dzień.

W ramach najnowszej promocji na sklepowych półkach pojawi się m.in. szlifierka kontowa o mocy 1200 W, za którą tylko w poniedziałek trzeba będzie zapłacić 103,20 zł. W kolejnych dniach jej cena będzie wynosiła już 129 zł. Dodatkowo do szlifierki będzie można dokupić zestaw tarcz/dysków lub szczotek za 19,99 zł. W ofercie pojawią się również akcesoria niezbędne dla każdego majsterkowicza. Za nożyk, wymienne ostrza, czy 5-metrową miarkę tylko w poniedziałek zapłacimy 7,99 zł.

Domowym majsterkowiczom może przydać się pistolet do klejenia na gorąco. Tylko 9 maja będzie on dostępny w cenie 23,99 zł. Do pistoletu warto od razu dokupić kleje. Za paczkę zawierającą 20 sztuk trzeba będzie zapłacić 7,99 zł.

Parkside to nie tylko akcesoria dla majsterkowiczów, ale również dla ogrodników. W poniedziałek będą mogli oni zaoszczędzić, sięgając m.in. po elektryczne nożyce do żywopłotu. W związku z poniedziałkową promocją ich cena spadnie do 159,20 zł. W kolejnych dniach będzie wynosiła już 199 zł. W dbaniu o kondycję przydomowego ogrodu pomocny może być sekator. 9 maja w Lidlu zapłacimy za niego 14,39 zł.

Warto pamiętać, że z 20-procentowego rabatu na produkty Parkside skorzystamy w sklepach stacjonarnych, jak również online. Dlatego, jeżeli nie będziesz mógł pojawić się w sklepie, zakupy będziesz mógł zrobić nie wychodząc z domu.