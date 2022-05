Promocje w Lidlu. Od czwartku sklep tnie ceny nawet o 50 procent!

Od czwartku 19 maja do soboty 21 maja w Lidlu będą czekały klientów nowe promocje. Mniej zapłacimy za mięso, warzywa czy owoce. Niektóre z produktów przecenione będą nawet o 50 procent. Jak co tydzień, stworzyliśmy dla was specjalną ofertową rozpiskę.

Warzywa i owoce w Lidlu do 47 proc. taniej

Od czwartku warto w Lidlu zwrócić uwagę na pieczarki, które będą tańsze o 21 procent. Mniej, zaledwie 6,99 zł zapłacimy za bakłażany. O 31 procent przecenione będzie papryka słodka.

Podobne wysokie przeceny obowiązywały będą na owoce w sklepach sieci Lidl. 36 procent taniej kupimy truskawki, 55 procent borówki amerykańskie, 41 procent maliny oraz brzoskwinie.

Superceny na Dzień Mamy w Lidlu

W Lidlu możecie zaopatrzyć się w specjalne słodkości, którymi obdarujecie swoje mamy na Dzień Matki. Rafaello XXL kupicie teraz w cenie 25 procent mniejszej. Podobne superceny obowiązują na praliny Wedla, czekolady, śliwki nałęczowskie czy torciki Wedlowskie.

Nie zapominajmy też o tym, że w Lidlu możecie kupić dla swoich mam kwiaty. Niezmiennie na półkach sieci znajdziemy tulipany, ale też kalię, goździki i polskie storczyki.

Mięso w Lidlu taniej od czwartku

W czwartek 19 maja taniej kupimy w Lidlu mięso. Specjalne przeceny obowiązują między innymi na mięso mielone z piersi indyka – pry zakupie dwóch produktów, jeden otrzymamy 50 procent taniej. Od jutra w Lidlu mniej zapłacimy również za polskiego kurczaka. Taniej kupimy też wędliny – kiełbasę żywiecką, polski schab pieczony w plastrach, boczek wędzony czy parówki z szynki.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę od czwartku w sklepach sieci Lidl? Przejrzyjcie wszystkie promocje i przekonajcie się sami.

Artykuł powstał we współpracy z partnerem i zawiera linki kierujące do aktualnej oferty. Klikając je, wspierasz nasz rozwój.