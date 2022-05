Hitowe promocje na Dzień Dziecka w Lidlu. Niepowtarzalna okazja na spore oszczędności

Dzień Dziecka to ważny dzień, który warto spędzić w rodzinnym gronie. Z tej okazji najmłodsi często obdarowywani są większymi lub mniejszymi upominkami. Dzięki Lidlowi możliwe jest spełnienie wielu dziecięcych marzeń i to za połowę ceny.

Lidl z promocją na Dzień Dziecka. Oszczędzisz nawet 50 proc.

Jeszcze tylko do środy 1 czerwca w sklepach Lidl dostępna jest promocja w ramach której możemy kupować zabawki, odzież i obuwie dziecięce z dużym rabatem. Zasady promocji są bardzo proste. Wystarczy kupić dwa dowolne produkty z wymienionych wcześniej kategorii, a cena drugiego tańszego produktu zostanie obniżona o 50 proc. Dodatkowo w ramach transakcji możemy kupić maksymalnie 10 zestawów, więc nie musimy się ograniczać.

Na co warto zwrócić uwagę, robiąc zakupy? Na pewno na zestaw gier 3 w 1. Z pewnością będzie to świetna okazja do rodzinnej zabawy z dala od komputerów i telefonów, a ponieważ karty mają ilustracje z postaciami z ulubionych filmów i bajek, to z pewnością przyciągnął uwagę najmłodszych. Na sklepowe półki trafił również szeroki wybór akcesoriów do zabawy w piasku. Klienci mogą wybierać całe zestawy wiaderek, foremek i grabek z postaciami z ulubionych bajek, lub duże łopatki i grabie, dzięki którym większe dzieci będą mogły poczuć się jak mali ogrodnicy. Szczegóły promocji wraz z cenami i przykładami produktów znajdziesz, klikając tutaj.

Jeżeli lubicie wspólnie spędzać czas z dala od ekranów, to bardzo dobrym sposobem na wspólne spędzanie czasu będą gry i zabawy bez prądu. Na sklepowych półkach można już znaleźć gry edukacyjne, układanki dla maluchów, gry domino i memory. Więcej artykułów z tej kategorii znajdziesz pod tym linkiem.

Od czwartku coś dla siebie w Lidlu znajdą również „duże dzieci”. Na sklepowe półki trafi wtedy szeroki wybór narzędzi i akcesoriów warsztatowych marki Parkside. Do kupienia będzie m.in. pilarka tarczowa, szlifierka kątowa, czy adapter do akumulatora. Dodatkowo w dniach 2-4 czerwca klienci będą mogli zaoszczędzić aż 30 proc. na zakupie akumulatorów. Szczegóły oferty dla majsterkowiczów dostępne są tutaj.

Od poniedziałku na sklepowych półkach można znaleźć również produkty z najnowszej gazetki promocyjnej Lidla. Pełna oferta dostępna jest pod tym linkiem.

