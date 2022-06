Co od jutra taniej w Lidlu? Sklep tnie ceny nawet o 80 procent!

Od czwartku 6 czerwca do soboty 11 czerwca w Lidlu będą czekały klientów nowe promocje. Mniej zapłacimy za mięso, warzywa czy owoce. TUTAJ znajdziecie aktualną gazetkę promocyjną sklepu, w której przejrzeć możecie specjalne oferty. Niektóre z produktów przecenione będą nawet o 50 procent. Jak co tydzień, stworzyliśmy dla was specjalną ofertową rozpiskę.

Promocje w Lidlu od czwartku 6 czerwca. Aktualna gazetka Lidla

Kochacie warzywa i owoce? Jak co tydzień, od czwartku 6 czerwca Lidl przecenia nowe produkty ze swojego ryneczku. Promocje, nawet o ponad 30 procent dotyczyły będą polskiej sałaty, botwiny, pomidorów truskawkowych, kalarepy, ogórków czy cukinii. Podobnie sklep tnie ceny na owoce. Do soboty wybrane produkty kupimy nawet o 44 procent taniej. Mniej kosztował będzie arbuz, limetki, rabarbar, grejpfrut, maliny, granat czy imbir.

Oferty promocyjne czekały będą też na mięsożerców. 40 procent mniej zapłacimy za uda lub podudzia z polskiego kurczaka. Sklep wprowadza także ofertę drugi produkt 50 procent taniej na kręciołki z boczku w marynacie. 22 procent mniej zapłacimy także za zestaw grillowy wieprzowy w marynacie. W supercenach znajdziemy także wszystkie mięsne produkty na grilla.

Wyjątkowa promocja czeka tych, którzy uwielbiają jogurty. Od czwartku do soboty 11 czerwca w promocji 5 za 10 złotych kupimy jogurty marki Pilos. 40 procentowa promocja obowiązuje na ser Favita, w opcji trzeci produkt 60 procent taniej będziemy mogli kupić serek do kieszonki Bakuś.

W supercenach też coś dla wegetarian. Teraz za 9,99 zł kupimy roślinnego burgera, a w ofercie drugi produkt 48 procent taniej dostaniemy BIO napój kokosowy, idealny do smoothie i kawy.

Sklep Lidl od jutra powinni odwiedzić też smakosze kawy - zobaczcie TUTAJ aktualne promocje. W opcji drugi produkt 60 procent taniej dostaniemy kawę rozpuszczalną Bellarom, podobnie jak Barista Crema lub Espresso ziarnistą.

Tylko w piątek na klientów sklepu czeka wyjątkowa promocja na płyn do płukania Lenor - przy zakupie dwóch produktów jeden z nich otrzymamy aż 76 procent taniej!

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę od czwartku w sklepach sieci Lidl? Przejrzyjcie wszystkie promocje i przekonajcie się sami.

Artykuł powstał we współpracy z partnerem i zawiera linki kierujące do aktualnej oferty. Klikając je, wspierasz nasz rozwój.