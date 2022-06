Gigantyczne promocje w Lidlu! Jest nowa gazetka!

Co kupimy taniej od poniedziałku 20 czerwca w Lidlu? Zobaczcie produkty z nowej gazetki, którą znajdziecie POD TYM LINKIEM. Będą przecenione do środy 22 czerwca. Możecie też skorzystać z naszych podpowiedzi – wystarczy, że klikniecie w interesujący was link, który przeniesie was do konkretnego produktu.

Nowa gazetka Lidla. Przeceny od 20 czerwca

Sprawdźmy poniedziałkowy ryneczek Lidla. Owoce od 20 czerwca kupimy nawet do 49 proc. taniej. Mniej zapłacimy za morele, jabłka, arbuzy, awokado czy melona. Przeceny do 62 proc. obowiązywały będą również na warzywa. Klienci mogą w superofertach kupić ziemniaki młode, koperek, cebulę, pomidory i fasolkę szparagową.

Lidl przygotował też wyjątkowe promocje dla miłośników słodyczy, które dostaniemy w cenach aż do 33 proc. niższych. Do środy 22 czerwca klienci posiadający kartę Lidl Plus będą mogli kupić wszystkie ptasie mleczka Wedla taniej aż o 52 proc. – zapłacą za drugie opakowanie jedynie 9,49 zł. Taniej kupimy też torty, czekolady czy lody – wszystkie oferty z tej półki znajdziesz TUTAJ.

Od poniedziałku do środy w lidlowych promocjach także mięso, w tym łopatka wieprzowa aż 35 proc. taniej. Wszystkie parówki Pikok występowały będą też w promocji – kup 3, zapłać 37 proc. mniej. Najtańszy produkt z tej półki kupimy za jedynie 2,99 zł. Podobne przeceny też na polską szynkę tej samej marki – drugi produkt otrzymamy w cenie niższej o 40 proc.

W opcji 5 za 5 złotych kupimy od poniedziałku mleczne kanapki Pilos, podobnie (4+1 gratis) będą występowały jogurty owocowe w saszetkach. W opcji drugi produkt 26 proc. taniej nabyć będzie można również jogurty owocowe z musli firmy Select and Go.

Od poniedziałku w Lidlu znajdziecie amerykańskie smaki. Kupić będzie można takie rarytasy jak pizza American Style, sosy czy filety z kurczaka w panierce z dipem. W ramach Ulubionych Smaków Ameryki kupimy też w cukierni Lidla gofry z nadzieniem wiśniowym, warkocze klonowe z orzechami pekan czy donuty czekoladowe (przy zakupie trzech zapłacimy za nie tylko 0,99 zł), a także w smakach oreo, zielonej herbaty, dyniowy, buraczany czy marchewkowy. Z amerykańskich przysmaków znajdziecie też inne wyjątkowe produkty – kliknijcie w TEN LINK, aby zobaczyć je wszystkie.

Warto też od poniedziałku zwrócić uwagę na letnie napoje, które otrzymamy 50 proc. taniej. Wyjątkowe oferty dotyczyły będą klasyków takich jak Pepsi, 7UP czy Mirindy.

Do środy też świetne oferty na produkty dla dzieciaków. Kaszkę mleczno-ryżową Nestle przy zakupie dwóch paczek, otrzymamy za 5,50 zł. Z kolei każdy czwarty produkt firmy HiPP dostaniemy 80 proc. taniej.

Co jeszcze warto kupić od poniedziałku 20 czerwca w sklepach sieci Lidl? Przejrzyjcie wszystkie promocje i przekonajcie się sami.

Artykuł powstał we współpracy z partnerem i zawiera linki kierujące do aktualnej oferty. Klikając je, wspierasz nasz rozwój.