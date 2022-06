Jest nowa gazetka Lidla! Wyjątkowe ceny aż do niedzieli!

Od czwartku 23 w Lidlu masa promocji. Mamy przed sobą niedzielę handlową więc zrobimy zakupy także 26 czerwca. W związku z tym sieć przygotowała dla nas naprawdę świetne oferty, z których aż żal byłoby nie skorzystać. Aby przejrzeć całą gazetkę KLIKNIJ TUTAJ. Możesz też skorzystać z naszych linków, które kierowały cię będą do poszczególnych produktów. Co kupimy taniej? Jakie produkty pojawią się na półkach? Sprawdź!

Wielkie promocje od czwartku do niedzieli w Lidlu

Zacznijmy od Ryneczku Lidla, bo od jutra warzywa aż do 50 procent taniej. Mniej zapłacimy za sałatę, ogórki, pomidory, miętę czy bakłażana. W podobnych promocjach też owoce – aż o 48 procent przecenione będą czereśnie. Mniej również zapłacimy za marakuję, jabłka, jeżyny, kiwi czy banany – sprawdź wszystkie promocje TUTAJ.

A jeżeli szukacie czegoś z okazji Dnia Ojca, warto sprawdzić półki z kosmetykami. W Lidlu z okazji tego ważnego święta drugi produkt marki G. Bellini 60 procent taniej. Ponadto wybrane dezodoranty i antyperspiranty dla mężczyzn w ofercie „3 w cenie 2”.

Do Lidla wraca promocja na wybrane napoje i nektary firmy Solevita. Teraz przy zakupie trzech, jeden otrzymamy gratis. Ogromna promocja będzie też dotyczyła orzechów pekan firmy Alesto – drugi produkt otrzymamy w 50 proc. zniżce.

W Lidlu trwa wciąż "Tydzień w stylu USA", więc w ofercie dostaniecie wyjątkowe smakołyki prosto ze Stanów Zjednoczonych i teraz w mniejszych cenach!

Od jutra warto zwracać uwagę na mleko firmy Melokovita, bo przy zakupie trzech, jeden z produktów otrzymamy 33 procent taniej.

A dla mięsożerców dobrą informacją będą przeceny na mięsne przysmaki – pasztet, szynki, salami, boczek czy pieczone skrzydła z kurczaka – zobacz wszystkie promocje klikając w TEN LINK.

Właściciele zwierząt koniecznie powinni zwrócić uwagę na karmy dla psów, ponieważ obowiązuje promocja 2+1 GRATIS.

Co jeszcze kupicie od czwartku w Lidlu w dobrych cenach? Przejrzyjcie gazetkę promocyjną sklepu i przekonajcie się sami! Nie ma na co czekać! Oferty będą w sklepie tylko do niedzieli!

