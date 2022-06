Ogromne przeceny w Lidlu z okazji niedzieli handlowej! Te promocje już się nie powtórzą!

Niedziela 26 czerwca jest niedzielą handlową. Wszyscy, którzy robią zakupy w Lidlu, mogą przygotować się na świetne ceny! Jakie produkty powinny zwrócić waszą uwagę? Przejrzyjcie najnowszą GAZETKĘ LIDLA TUTAJ i sprawdźcie, co oferuje sieć.

My także wybraliśmy dla was te produkty, które powinny was zainteresować. Chcesz zobaczyć je w gazetce? Wystarczy, że klikniesz w odpowiedni link i zostaniesz przeniesiony na odpowiednią stronę z promocjami.

Promocje w Lidlu w niedzielę handlową 26 czerwca

Warzywa i owoce taniej w Lidlu

Na Ryneczku Lidla warzywa aż do 50 procent taniej. Mniej zapłacimy za sałatę, ogórki, pomidory, miętę czy bakłażana. W podobnych promocjach też owoce – aż o 48 procent przecenione będą czereśnie. Mniej również zapłacimy za marakuję, jabłka, jeżyny, kiwi czy banany – sprawdź wszystkie promocje TUTAJ.

Przeceny na mięso w Lidlu

Fasolka, flaki, pulpety i gołąbki marki Pikok otrzymamy 36 proc. taniej, podobnie jak polędwicę sopocką tej firmy, której cena obniżona została o 33 proc. Wszystkie kabanosy Tarczyńskie kupimy w promocji „drugi produkt 66 proc. taniej”. 40 proc. taniej zapłacimy za karkówkę wieprzową, idealną na grilla. Wyjątkowa cena również w sobotę dotyczyć będzie też łopatki wieprzowej – będzie ona do kupienia 35 proc. taniej.

Kosmetyki dla mężczyzn w wyjątkowych promocjach w Lidlu

W niedziele wciąż będą obowiązywały jeszcze przeceny z okazji Dnia Ojca. Drugi produkt firmy Bellini kupimy 60 proc. taniej. Krem do twarzy Nivea Men również otrzymamy w tej ofercie. W ofercie „3 w cenie 2” kupimy inne produkty – w tym marek Rexona czy Nivea Men. 75 proc. taniej nabyć będziemy mogli również produkty marki Cien.

Uwielbiane produkty w niskich cenach w Lidlu

W Lidlu w niedzielę na promocji kupimy napoje i nektary firmy Solevita. Teraz przy zakupie trzech, jeden otrzymamy gratis. Dobre oferty znajdą dla siebie też wszyscy weganie – znajdziecie je TUTAJ. W GAZETCE LIDLA znajdziecie przeceny na orzechy pekan – drugi produkt jest o 50 proc. tańszy. Mniej klienci zapłacą też za polskie mięso mielone, orzechy laskowe prażone czy polskie parówki z szynki. Uwagę warto zwrócić na lody Bon Gelati litrowe – drugi produkt kupimy 20 proc. taniej. Swoje produkty przeceniła także firma Bellona - drugie opakowanie mleczno-orzechowych wafelków w czekoladzie z kremem, kupimy 70 proc. taniej.

Lidl przecenia chemię!

Płyn do płukania Doussy będzie występował w opcji „trzeci produkt za 1 zł”. Podobne oferty wystąpią także na wybrane produkty W5 do zmywarki – ZOBACZCIE JE TUTAJ.

Co jeszcze kupicie w niedzielę handlową w Lidlu w okazyjnych cenach? Przejrzyjcie gazetkę promocyjną sklepu i przekonajcie się sami! Nie ma na co czekać!

Artykuł powstał we współpracy z partnerem i zawiera linki kierujące do aktualnej oferty. Klikając je, wspierasz nasz rozwój.