Ostatni dzień szalonych obniżek w Lidlu! Ceny niższe nawet o 700 zł!

Oferty z najnowszego katalogu Lidla – PRZEJRZYJ WSZYSTKIE TUTAJ - kończą się już w niedzielę handlową 26 czerwca. Aby klienci nie ominęli wyjątkowych promocji, przygotowaliśmy dla was rozpiskę produktów, które kupić można jeszcze jutro.

Katalog Lidla – promocje w niedzielę handlową 26 czerwca

Promocje dla mężczyzn w Lidlu

Lidl świętuje Dzień Ojca przez cały tydzień. Mężczyźni mogą kupić w sklepach sieci skarpetki SOXO 2 pary za jedyne 15,98 zł. Dwupaki w wyjątkowych cenach dotyczyć będą też bokserek – zarówno w klasyczne jak i zabawne wzory – ZOBACZCIE JE TUTAJ.

Z męskich produktów przeceniony będzie przedmiot, którego potrzebuje mieć w zanadrzu każdy – wkrętak z grzechotką i zestawem bitów. Kupimy go w cenie 20 proc. tańszej, za jedyne 39,99 zł. W katalogu znajdziemy także kosmetyczkę i etui w tym samym stylu w głębokim brązowym kolorze. A jeżeli rozglądacie się za nową maszynką do strzyżenia włosów i brody – jeszcze jutro w Lidlu otrzymacie tę firmy SilverCres z 3-letnią gwarancją. Jest ona wyposażona w zestaw końcówek i kosztuje niecałe 80 zł. Wszystkie z wymienionych produktów ZOBACZCIE W KATALOGU, KLIKAJĄC W TEN LINK.

Wakacyjne oferty Lidla – namioty

Przed tobą noc pod namiotem? Jeżeli szukasz idealnego produktu, teraz w supercenach w Lidlu znajdziesz 4-osobowe namioty Rocktrail. W zależności od wielkości ceny wahają się od 229 do 399 zł. Jeżeli namiot to i śpiwór – mumia lub kołdra za jedyne 99 zł. Pod namiotem przyda się też ledowa lampa lub reflektor – kupicie je za niecałe 40 zł. Rocktrail udostępnił dla klientów Lidla także składane krzesła kempingowe czy maty na stelażu – ZOBACZ WSZYSTKIE PRODUKTY TUTAJ.

Tego chyba nie spodziewałby się nikt, ale jeszcze w niedzielę 26 czerwca do nabycia w Lidlu pompowane deski surfingowe. Wysokiej jakości dwukomorowa konstrukcja deski SUP Mistral zwiększa bezpieczeństwo, jej stabilność i sztywność na wodzie. Zobaczcie pełną ofertę W KATALOGU LIDLA.

Lidl ma dla nas w niedzielę 20-proc. zniżkę na tekstylia domowe. Mniej zapłacimy za poszewki na poduszki, narzuty, prześcieradła i dekoracje.

Lidl na przekór inflacji

Mimo inflacji, Lidl obniża jeszcze w niedzilę ceny na produkty, które w swoim domu potrzebuje każdy z nas. Mniej zapłacimy za ręczniki, wagi łazienkowe, żelazka, myjki parowe, mopy parowe (już za 199 zł) czy inteligentne roboty sprzątające. Przejrzyjcie wszystkie promocje z tej półki KLIKAJĄC W TEN LINK.

Szalone oferty dotyczyć też będą akcesoriów kuchennych. Do 40 proc. przecenione będą takie produkty jak zestawy sztućców, garnki aluminiowe, maszynki do mielenia mięsa, ekspresy do kawy, kubki czy miksery.

Aż 700 złotych mniej zapłacimy za nadmuchiwany skuter wodny YAMAHA, a o 50 zł przeceniona została wiertarka udarowa Parkside.

Co jeszcze znajdziecie w KATALOGU LIDLA? Przejrzyjcie wszystkie oferty i przekonajcie się sami! Pamiętajcie – promocje obowiązują wyłącznie do niedzieli 26 czerwca!

