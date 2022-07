Szalone promocje od jutra w Lidlu! Oto, co w nowej gazetce!

W nowej gazetce Lidla, którą znajdziecie KLIKAJĄC TUTAJ – znajdziecie masę okazji, które obowiązywać będą od czwartku 7 do soboty 9 lipca. Przecenione będą owoce, warzywa, kawa, ryby, mięso czy chemia gospodarcza. Podpowiadamy wam poniżej, co powinno przykuć waszą uwagę.

Nowa gazetka Lidla – promocje od czwartku 7 lipca

Lidl na pierwszych stronach gazetki wyróżnia te wyjątkowe promocje, które co tydzień pojawiają się w sklepach sieci i dotyczą różnorodnych produktów. Niektóre z nich odnoszą się do poszczególnych dni tygodnia. Od piątku do soboty kupimy np. taniej pstrąga tęczowego czy kabanosy, z kolei tylko w piątek występować będzie promocja "drugi produkt 66 proc. taniej" na wszystkie kapsułki do prania marki Ariel. Od jutra do weekendu taniej kupimy kawę Barista Crema lub Espresso. Podobne oferty obowiązywać będą na orzechy włoskie. W supercenach od czwartku będą też jajka, tabletki do zmywarki czy pieluszki lub pantsy Pampers. Kliknijcie w linki a odeślą was na konkretną stronę lidlowej gazetki!

Nadszedł sezon na czereśnie, a najtaniej kupicie je w Lidlu. Za kilogram zapłacicie od czwartku do soboty aż 46 proc. taniej! Na ryneczku Lidla wielkie promocje też na pieczarki, kukurydzę, cukinię, czosnek czy ogórki. Zniżki obowiązywały będą też na melona, winogrona, brzoskwinie, agrest czy brokuły.

Z mięs od czwartku taniej o 40 proc. zapłacimy za indyka. Podobna oferta obowiązywała będzie także na białą kiełbasę. Mniej klienci zapłacą też za kiełbasę śląską.

Do 54 proc. taniej zapłacimy za nabiał – Danio, jogurty greckie i owocowe. Przecenione do 44 proc. są również ser topiony w krążku Hochland czy Rycki Masdam.

Co jeszcze znajdziecie w NAJNOWSZEJ GAZETCE LIDLA? Przejrzyjcie wszystkie oferty i przekonajcie się sami! Pamiętajcie – promocje obowiązują od czwartku 7 lipca!

