Lidl udostępnił najnowszą gazetkę promocyjną. Kosmetyki do odbioru za darmo lub za złotówkę

Od czwartku do soboty na klientów Lidla czeka bogata oferta, której szczegóły można znaleźć w najnowszej gazetce promocyjnej. Jak zawsze na liście obniżek nie zabrakło produktów spożywczych, a także kosmetyków i chemii niezbędnej podczas sprzątania. Sprawdzamy, na które oferty warto zwrócić szczególną uwagę.

Lidl udostępnił najnowszą gazetkę promocyjną

Z nowej oferty Lidla można korzystać od czwartku 14 lipca do soboty 16 lipca lub do wyczerpania zapasów. Ponieważ już po niedzieli do Polski dotrze kolejna fala upałów, warto pomyśleć o zakupie lodów. Zwłaszcza że cena drugiego opakowania lodowych multipaków w Lidlu będzie teraz obniżana aż o 70 proc.

Robiąc zakupy warto zwrócić uwagę również polskie masło ekstra od Pilos. Kupując trzy kostki, za każdą zapłacimy 5,19 zł zamiast 6,99 zł. Trzeba jednak pamiętać, że oferta skierowana jest wyłącznie do posiadaczy aplikacji Lidl Plus, którzy aktywują odpowiedni kupon.

Na klientów Lidla czekają również atrakcyjne promocje na kosmetyki. Na przykład kupując produkty marki adidas, za trzeci najtańszy produkt zapłacimy tylko złotówkę. Ciekawą ofertą zostały objęte również wszystkie produkty do golenia. Sięgając po trzy artykuły, najtańszy otrzymamy za darmo.

Podczas weekendowych porządków przydatny może być również ręcznik papierowy. W Lidlu rolkę w rozmiarze XXL można kupić za jedyne 9,99 zł. Atrakcyjne promocje dotyczą również tabletek do zmywania marki Somat Godl. Za opakowanie liczące 36 sztuk trzeba teraz zapłacić tylko 20,99 zł. Taniej można będzie kupić również płyn do płukania Coccolino. Sięgając po dwa opakowania, za każde zapłacimy tylko 6,99 zł. Szczegóły wszystkich tych ofert znajdziesz tutaj.

Promocje opisane powyżej to tylko niewielka część tego, co znalazło się w najnowszej ofercie Lidla. Cała gazetka dostępna jest na stronie Lidl.pl, a także po kliknięciu tutaj.

