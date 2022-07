Lidl od poniedziałku tnie ceny! Jest nowa gazetka i nowe promocje

Nowa gazetka Lidla obowiązywała będzie od poniedziałku 18 do środy 20 lipca. Aktualne oferty możecie SPRAWDZIĆ TUTAJ. Podpowiadamy też na co zwrócić szczególną uwagę - rozpiska wszystkich produktów, które będą przecenione do środy 20 lipca, znajdziecie poniżej.

Nowa gazetka Lidla 18-20 lipca

Na pierwszych stronach nowej gazetki Lidla czytamy o promocjach na wszystkie konserwy rybne Nixe - produkty otrzymamy 75 proc. taniej. Specjalna oferta „kup 3 zapłać 37 proc. mniej” obowiązywała będzie na parówki marki Pikok z szynki. Lidl zapowiada też, że przez cały lipiec na początku tygodnia w gazetce klienci znajdą promocje z gratisami. Wśród nich do środy - jajka Kinder Joy, czekolada mleczna z chrupkami zbożowymi czy filet z piersi kurczaka. W gazetce poznacie również szczegóły oferty na kosmetyki do pielęgnacji twarzy. Trzeci kupiony produkt marek takich jak L'Oreal, Maudi, Cien, Ziaja czy Garnier, otrzymacie w promocji za 1 zł.

Z owoców taniej kupimy słodkiego i soczystego arbuza premium - zapłacimy za niego 51 proc. taniej. Przecenione do 46 proc. także morele, śliwki, nektarynki, czereśnie, fasola, awokado czy pomidory. 47 proc. taniej dostaniemy polskie borówki amerykańskie.

Lidl przecenia od poniedziałku także ryby - o 20 proc. taniej kupimy pstrąga tęczowego, a 39 proc. taniej łososia norweskiego. W opcji "2+1" kupimy paluszki surimi. Do 45 proc. taniej kupimy także mięso mielone marki Rzeźnik, przy zakupie trzech opakowań. Do 50 proc. taniej otrzymamy w Lidlu wędliny - kiełbasę żywiecką, boczek wędzony, polędwicę sopocką, kabanosy drobiowo-wieprzowe czy parówki z szynki.

Lidl przecenia sok 100 proc. jabłkowy Solevita, przy zakupie pięciu produktów, jeden otrzymamy gratis. Mniej zapłacimy również za 4-paki Pepsi Max, 7UP, Mirindy czy Pepsi.

Co jeszcze znajdziecie od poniedziałku w sklepach sieci Lidl? Przejrzyjcie wszystkie oferty i przekonajcie się sami!

