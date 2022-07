Takich cen w Lidlu jeszcze nie było! Od jutra szalone przeceny na sprzęty domowe!

Do soboty 23 lipca w sklepach sieci Lidl znajdziecie nowe produkty, które przydadzą się w każdym domu. Wszystkie oferty z najnowszego katalogu Lidla znajdziecie KLIKAJĄC W TEN LINK. My z kolei podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę pod kątem promocji.

Nowy katalog LIDLA – oferty, promocje i przeceny

Rozpoczął się sezon urlopowy! Większość z nas nienawidzi pakowania, szczególnie, jeżeli wiąże się to z wcześniejszym... prasowaniem. Niestety w podróży często nasze ubrania mimo wszystko się gniotą. Dla wszystkich, którzy lubią schludnie wyglądać, przyda się szczotka parowa SilverCrest, która teraz dostępna jest dla klientów Lidla w supercenie. Sprzęt niewielkich rozmiarów otrzymamy teraz za jedyne 99 złotych.

Jest coraz cieplej i każdy powinien dbać o odpowiednie nawadnianie. Do soboty w Lidlu otrzymacie butelki i kubki Dafi. Korzystając z nich nie zaśmiecacie środowiska, a przy okazji jesteście wyposażeni w modny, poręczny gadżet, z którego pić możecie każdego rodzaju wodę. W supercenach do butelek Dafi znajdziecie także w Lidlu filtry, które usuwają z wody kranowej smak i zapach chloru. Sprawdźcie wszystkie produkty z tej półki KLIKAJĄC W TEN LINK.

W gorące dni zbawienne są lody i zimne napoje. Teraz nowością w Lidlu jest urządzenie do kruszenia lodu, które możecie nabyć z 3-letnią gwarancją. Klasykiem w sklepach sieci jest też maszynka do lodów, którą kupicie za jedyne 99 złotych.

Jeżeli potrzebujecie poduszek, to świetny moment, aby w nie zainwestować. Aloesowe poduszki Wendre, które regenerują i koją twoją skórę, przyspieszają gojenie skaleczeń, działają przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybicznie, otrzymacie teraz w świetnej promocji – druga sztuka 50 proc. taniej. Kliknijcie TUTAJ aby dowiedzieć się o nich więcej.

O 10 złotych taniej kupicie w tym tygodniu w Lidlu też pościel z bawełną renforce – poszewki różnej wielkości – zarówno na kołdry jak i poduszki.

Wielkie wyprzedaże w sklepach stacjonarnych obowiązywały będą od piątku 22 lipca. Taniej kupimy sprzęty takie jak maszynki do golenia, akumulatorowe szczoteczki do zębów, odkurzacze ręczne, żelazka parowe, maszyny do szycia, lampy zewnętrzne, oczyszczacze powietrza czy głośniki bluetooth.. KLIKNIJ TUTAJ, ABY ZOBACZYĆ WSZYSTKIE PROMOCJE.

Od soboty 23 lipca taniej kupimy z kolei sprzęty kuchenne, O 28 proc. taniej dostaniemy noże Ernesto, 70 zł mniej zapłacimy za automat do pieczenia chleba. Prawie 30 proc. mniej zapłacimy za opiekacz, elektryczną tarkę do warzyw czy zestawy garnków. ZOBACZ TUTAJ WSZYSTKIE PROMOCJE.

Przecenione w weekend zostaną także wszelkie sprzęty, w które chętnie inwestują głównie mężczyźni – ZOBACZ TUTAJ. Mniej zapłacicie za wiertarkowkrętarkę, kompresor, mierniki, urządzenie do ostrzenia, myjki ciśnieniowe czy zestawy brzeszczotów.

Przejrzyj wszystkie oferty w najnowszym katalogu Lidla, który znajdziesz pod tym linkiem.

