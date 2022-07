Jutro w Lidlu można sporo zaoszczędzić! Weekend witamy z promocjami!

Oto najnowsza gazetka LIDLA – ZNAJDZIESZ JĄ KLIKAJĄC W TEN LINK. Sprawdź promocje, które obowiązywać będą od czwartku 21 lipca do soboty 23 lipca. Sklep przecenia artykuły spożywcze, ale też sprzęty z katalogu! Pod tym linkiem znajdziecie wszystkie wyjątkowe oferty. Tymczasem my podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w spożywczej części Lidla i wyjątkowo w piątek 22 lipca!

Promocje w Lidlu. Co kupimy w piątek taniej?

Tylko w piątek 22 lipca w Lidlu kupimy bardzo tanio kawy – i to wszystkich dostępnych firm – LavAzza, Woseba, Bellarom, MK Cafe czy Nescafe. Oferta obowiązuje przy zakupie dwóch produktów – na jeden z nich otrzymamy aż 60 proc. promocję! SPRAWDŹCIE TĘ OFERTĘ TUTAJ.

Na Ryneczku Lidla, gdzie zawsze znajdziemy świeże owoce i warzywa, tym razem obowiązywały będą promocje sięgające nawet 57 proc. Mniej zapłacimy m.in. za kurki (TYLKO 11,99 ZŁ!), bób czy małe pomidorki. W świetnych cenach w Lidlu też sezonowe owoce – jeżyny, agrest, maliny (przecenione aż o 30 proc.!) czy borówki amerykańskie i oczywiście arbuzy – KLIKNIJ TUTAJ, ABY ZOBACZYĆ WSZYSTKIE PRZECENY NA OWOCE.

Oferty promocyjne obowiązywać będą jutro też na nabiał. Mniej zapłacą za ser żółty – trzeci produkt aż 63 proc. taniej, serki śmietankowe – 20 proc. taniej czy ser Favita – 60 proc. taniej. W opcji „kup dwa za 11 złotych” otrzymacie z kolei masło roślinne.

Jeżeli chodzi o grilla, od jutra uwagę zwróćcie szczególnie na karkówkę w marynacie, na którą obowiązuje obniżka aż o 53 procent! Świeże mięso – wołowinę czy wieprzowinę, także dostaniemy tanio.

Ciekawe promocje już od czwartku obowiązują też na wszystkie dezodoranty, antyperspiranty i deo roll-ony – drugi produkt możemy dostać 60 proc. taniej, a miksować je można dowolnie. Klienci mniej zapłacą również za żele pod prysznic – drugi produkt 60 proc. taniej.

Co jeszcze w Lidlu od czwartku kupimy taniej? KLIKNIJCIE TUTAJ, ABY SIĘ O TYM PRZEKONAĆ!

Artykuł powstał we współpracy z partnerem i zawiera linki kierujące do aktualnej oferty. Klikając je, wspierasz nasz rozwój.