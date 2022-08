Od czwartku maksymalne promocje w Lidlu. Sprawdzamy nową gazetkę

Najnowsza gazetka Lidla, która obowiązuje od czwartku 4 sierpnia do soboty 6 sierpnia, zakłada szalone obniżki cen produktów. Wszystkie z nich ZNAJDZIECIE POD TYM LINKIEM. Kierujemy was też poniżej do konkretnych produktów, na które obowiązuje ogromna promocja. Sprawdźcie, co warto kupić.

Promocje w Lidlu od czwartku 8 sierpnia

Już na pierwszych stronach Lidl reklamuje klientom promocje na czwartek - w supercenie kupimy kiełbasę śląską Morliny w paczce. W piątek z kolei wszystkie produkty marki Finish obejmie promocja 1+1 gratis. Do soboty włącznie kupicie wybrane mleka dla dzieci w promocji drugi produkt 50 proc. taniej.

Na Ryneczku Lidla przecenione będą polskie bio borówki amerykańskie, wiśnie, śliwi, porzeczki i truskawki - obniżki sięgają nawet 40 proc. - sprawdźcie ofertę POD TYM LINKIEM. Aż o 53 proc. mniej zapłacimy także na Ryneczku Lidla za warzywa - marchew, brokuły, ziemniaki czy rzodkiewki.

Mięsożerców zadowoli też promocja na polskiego indyka - w porcji i do gulaszu, czy na wędliny Deluxe, które kupicie aż do 35 proc. taniej. Tańsze będą też grillowe opcje, w tym między innymi cevapicici, bułki brioche z sezamem czy kiełbaski białe.

Lidl zmniejsza też ceny za nabiał. Teraz w opcji 4+1 gratis otrzymacie jogurt pitny z owsem. Z kolei ser Gouda będzie w promocji 40 proc. taniej, a skyr naturalny w opcji 4+1.

Do soboty tańsze będą opcje wege.Inka i vegangurty będą występowały w opcji „drugi produkt 40 proc. taniej”. Tańszy będzie również smalczyk z fasoli lub pasta warzywna, roślinne parówki oraz pasta jajeczna.

Z kosmetyków warto wypatrywać produktów marki Tołpa, bo będą one w promocjach sięgających nawet 26 proc. A także żeli i mydeł marki Cien w przecenach nawet do 50 proc.

Te i inne promocje, które obowiązywać będą od czwartku 4 do soboty 6 sierpnia ZNAJDZIECIE POD TYM LINKIEM. Sprawdźcie wszystkie oferty!

