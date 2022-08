Ogromne promocje w Lidlu! Sprawdźcie nowe oferty!

Lidl przygotował dla swoich klientów świetne promocje na piątek 5 sierpnia i sobotę 6 sierpnia. Najnowszą gazetkę sklepu możecie przejrzeć POD TYM LINKIEM. Kliknijcie i przekonajcie się sami, w co warto zainwestować jeszcze przez dwa dni! Tymczasem my ze swojej strony podpowiadamy, co powinno zwrócić waszą szczególną uwagę w kontekście ofert i promocji. Co kupimy taniej? Sprawdźcie!

Co taniej od piątku w Lidlu?

W gazetce Lidla na piątek przewidziano promocję na wszystkie produkty marki finish - będą one występowały w ofercie 1+1 gratis. Możecie w ten sposób kupić zapas kapsułek do zmywarki czy płynów oraz nabłyszczaczy. SPRAWDŹCIE TĘ PROMOCJĘ.

A w sobotę 6 sierpnia czeka na klientów Lidla promka na promocja na mięso - łopatka wieprzowa występować będzie w cenie 35 proc. mniejszej - za 1 kg zapłacimy tylko 10,99 zł. 60 proc. taniej kupimy polskie świeże jajka, przy zakupie trzech produktów. Z kolei polskie pomidory malinowe kupicie 50 proc. taniej.

Do soboty obowiązuje także promocja na 2-pak Pepsi, Mirindy lub 7UP!. Taniej kupimy orzechy pekan - drugi produkt 40 proc. taniej. Warto zainwestować także w zapas wody mineralnej - druga zgrzewka kosztować was będzie 54 proc. taniej.

Na Ryneczku Lidla przecenione będą polskie bio borówki amerykańskie, wiśnie, śliwki, porzeczki i truskawki - obniżki sięgają nawet 40 proc. - sprawdźcie ofertę POD TYM LINKIEM. Aż o 53 proc. mniej zapłacimy także na Ryneczku Lidla za warzywa - marchew, brokuły, ziemniaki czy rzodkiewki.

Mięsożerców zadowoli też promocja na polskiego indyka - w porcji i do gulaszu, czy na wędliny Deluxe, które kupicie aż do 35 proc. taniej. Tańsze będą też grillowe opcje, w tym między innymi cevapicici, bułki brioche z sezamem czy kiełbaski białe.

Lidl zmniejsza też ceny za nabiał. Teraz w opcji 4+1 gratis otrzymacie jogurt pitny z owsem. Z kolei ser Gouda będzie w promocji 40 proc. taniej, a skyr naturalny w opcji 4+1.

Do soboty tańsze będą opcje wege.Inka i vegangurty będą występowały w opcji „drugi produkt 40 proc. taniej”. Tańszy będzie również smalczyk z fasoli lub pasta warzywna, roślinne parówki oraz pasta jajeczna.

Z kosmetyków warto wypatrywać produktów marki Tołpa, bo będą one w promocjach sięgających nawet 26 proc. A także żeli i mydeł marki Cien w przecenach nawet do 50 proc.

Te i inne promocje, które obowiązywać będą do soboty 6 sierpnia ZNAJDZIECIE POD TYM LINKIEM. Sprawdźcie wszystkie oferty!

